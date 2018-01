Svetovna banka izboljšala napoved rasti gospodarstva

Ba. Pa., STA

Washington − Svetovna banka je v najnovejšem poročilu o globalnih gospodarskih obetih zvišala oceno rasti svetovnega gospodarstva. To se je lani okrepilo za tri odstotke, potem ko je junijska ocena govorila o 2,7-odstotni rasti. Lanska rast je najmočnejša po letu 2011. Letos ričakujejo 3,1-odstotno rast, prihodnje leto pa se bo upočasnila na tri odstotke.

Svetovna banka je zadnjo oceno gospodarske rasti dala junija lani, takrat je ocenila, da se bo svetovno gospodarstvo v letih 2018 in 2019 okrepilo za 2,9 odstotka. V najnovejšem poročilu, objavljenem na spletni strani banke, ugotavlja, da se je gospodarska rast lani okrepila v več kot polovici gospodarstev.

»Velika zgodba je dobra zgodba. Svetovna gospodarska rast je močnejša, kot smo pričakovali,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ekonomist pri Svetovni banki Ayhan Kose.

Institucija je oceno svetovne gospodarske rasti izboljšala na podlagi okrepljenih investicij v razvitih gospodarstvih in zaradi nadaljnjega okrevanja v rastočih in razvijajočih se gospodarstvih. Ta so imela lani po ocenah 4,3-odstotno gospodarsko rast, letos naj bi bila 4,5-odstotna, prihodnje leto pa naj bi dosegla 4,7 odstotka.

Ključni gospodarstvi v tej skupini držav, Rusija in Brazilija, sta se lani izvili iz recesije: rusko gospodarstvo se je okrepilo za 1,7 odstotka (tolikšna naj bi bila rast tudi letos, prihodnje leto bo 1,8-odstotna), brazilsko pa za en odstotek. Brazilija naj bi imela letos dvoodstotno gospodarsko rast, leta 2019 se bo rast pospešila na 2,3 odstotka.

Kitajski BDP se je lani okrepil za 6,8 odstotka, letos naj bi se za 6,4 odstotka, prihodnje leto pa bo rast nekoliko nižja, 6,3-odstotna.

Razvita gospodarstva so imela lani po oceni Svetovne banke 2,3-odstotno gospodarsko rast, ki se bo letos upočasnila na 2,2 odstotka, leta 2019 pa na 1,9 odstotka.

ZDA so lani zabeležile 2,3-odstotno gospodarsko rast, ki se bo letos zvišala na 2,5 odstotka, prihodnje leto pa upočasnila na 2,2 odstotka. Japonsko gospodarstvo naj bi se letos po lanski 1,7-odstotni rasti okrepilo za 1,3 odstotka, prihodnje leto pa naj bi bila rast skromnejša, in sicer 0,9-odstotna.

Gospodarstvo držav z evrom se je lani okrepilo za 2,4 odstotka, letos se bo rast upočasnila na 2,1 odstotka, prihodnje leto pa na 1,7 odstotka.