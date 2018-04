Svetovni dolg se je povzpel na rekordnih 164 tisoč milijard dolarjev

Ljubljana – Svetovni dolg, javni in zasebni, se povečuje in je na zgodovinsko najvišjih ravneh. Že konec leta 2016 je znašal težko predstavljivih 164.000 milijard dolarjev, kar ustreza 225 odstotkom svetovnega BDP, opozarjajo v Mednarodnem denarnem skladu (IMF) in države pozivajo k varčevanju in ukrepanju.



Skupni svetovni dolg je zdaj za celo 12 odstotkov višji kot ob izbruhu svetovne finančne krize leta 2009, glavni vzrok za to pa je intenzivno novo zadolževanje Kitajske, ki svojo impresivno rast financira z obsežnimi novimi posojili. Po obsegu zadolževanja ne zaostajajo tudi ZDA in Japonska, posledično omenjenim trem državam pripada več kot polovica svetovnega dolga.