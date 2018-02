Švicarji spomladi na referendum o omejitvi bančnih posojil

Ba. Pa., STA

Bern – Švicarska vlada je pred dnevi odločila, da bodo državljani na referendumu 10. junija odločali o omejitvi posojil švicarskih bank. Če jo bodo podprli, bodo banke lahko posodile le toliko sredstev, kolikor jih bodo uspele zagotoviti od centralne banke, drugih posojilodajalcev ali vlog varčevalcev. Namen ukrepa je preprečiti finančno krizo.

Zagovorniki Iniciative suverenega denarja želijo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa z reformo preprečiti verjetnost nastanka finančne krize.

Po modelu, ki so ga oblikovali švicarski in nemški ekonomisti, bi švicarska centralna banka prevzela popoln nadzor nad količino denarja. Banke ga tako ne bi več mogle ustvarjati z izdajanjem novih posojil brez realnega kritja.

Kot utemeljujejo zagovorniki ukrepa, bi bil denar na bančnih računih tako povsem varen, saj bi pripadal centralni banki. Če bi katera od bank bankrotirala, njen denar ne bi kar izginil.

Vlada in parlament predlog sicer zavračata, skeptični pa so tudi mnogi ekonomisti, ki opozarjajo na nevarnost kreditnega krča in znižanja vrednosti švicarskega franka.

Državljani bodo hkrati odločali tudi o tem, ali naj država tujim podjetjem dovoli ponujanje spletnih iger v Švici.