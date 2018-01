1400 prebežnikov rešili iz Sredozemskega morja

Na poti iz Afrike v Evropo so v reševalnih akcijah našli tudi trupli dveh ljudi, ki nevarne poti čez morje nista preživela.

Be. B., STA

Rim - V več reševalnih operacijah so danes v Sredozemskem morju rešili 1400 prebežnikov, ki so iz Afrike prek morja skušali priti v Evropo. Po poročanju francoske tiskovna agencije AFP je italijanska obalna straža sporočila, da so našli dve trupli.

Italijanska policija, obalna straža, misija EU Sophia ter španska nevladna organizacija Proactiva open arms so v enajstih ločenih operacijah reševali prebežnike s sedmih gumenjakov, enega večjega lesenega čolna in treh manjših.

Organizacija Proactiva open arms je sporočila, da je priskočila na pomoč prenatrpanemu čolnu z okoli 400 ljudmi. Med tistimi, ki so jih rešili, je 175 žensk in 75 otrok. Našli so tudi dva mrtva, od tega enega otroka.