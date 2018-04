Đukanoviću se obeta zmaga v prvem krogu

Po rezultatih javnomnenjskih­ raziskav bo Milo Đukanović­ zmagal že v prvem krogu predsedniških volitev. Račune­ bi mu lahko prekrižala visoka ­volilna udeležba, ki ni verjetna. Na rezultate volitev bodo odločilno vplivali tudi glasovi manjšinskih skupnosti.

Poleg voditelja Demokratske stranke socialistov (DPS) Mila Đukanovića v predsedniški tekmi sodeluje šest opozicijskih kandidatov. Đukanovićevi tekmeci Draginja Vuksanović, Mladen Bojanić, Marko Milačić, Hazbija Kalač, Vasilije Miličković in Dobrilo Dedeić predstavljajo ideološko in etnično razdeljeno opozicijo. Ker se opoziciji ni uspelo dogovoriti za enega kandidata, Đukanović ostaja favorit volitev, ki bodo 15. aprila. Drugega kroga verjetno ne bo, Đukanović pa bo okrepil vlogo evropskega prvaka, ki je najdlje na oblasti.

Harmonija z manjšinami

Posebnost volitev je tudi, da je Črna gora dobila prvo predsedniško kandidatko. Kandidaturo­ Draginje Vuksanović je podprl Demos. Predvolilna kampanja večinoma poteka med opozicijskimi kandidati in ne med njimi in Đukanovićem. Volilno pravico ima približno 535.000 volivcev, Đukanović pa bi moral za zmago v prvem krogu predsedniških volitev ob 70-odstotni volilni­ udeležbi osvojiti skoraj 190.000 glasov. V Črni gori so po razglasitvi­