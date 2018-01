Abas poziva EU: »Priznajte Palestino!«

Palestinski predsednik je v kontekstu palestinske sprave govoril o enotni in združeni državi, zakonodaji in vojski.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je pred srečanjem z visoko zunanjepolitično predstavnico Federico Mogherini pozval članice EU k hitremu priznanju palestinske države. »Potrjujejo, da ni nasprotja med priznanjem in ponovnim zagonom mirovnih pogajanj,« je povedal. To naj bi po njegovih besedah spodbudilo upanje Palestincev na mir.

Abas je v kontekstu palestinske sprave govoril o enotni in združeni državi, zakonodaji in vojski. Tako naj bi omogočili oblikovanje države, sestavljene iz Gaze, Zahodnega brega in vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico. Pojasnil je, da so bili uspešni v ustanavljanju svojih institucij.

Mogherinijeva v svojem nastopu ni bila konkretna, saj je govorila o stalnici − prizadevanjih za rešitev z dvema državama in Jeruzalemom kot deljeno prestolnico.

Državni sekretar na nemškem zunanjem ministrstvu Michael Roth je sicer opozoril, da bi EU morala govoriti z enim glasom in se ne bi smela razklati. Po drugi strani Francija odločno zagovarja sklenitev partnerskega sporazuma s Palestino.

Ob robu zasedanja se je z Abasom sestal tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec.