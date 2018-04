Abdeslam v Bruslju obsojen na 20 let zapora

Bruselj – V Bruslju se je v začetku februarja letos ob strogih varnostnih ukrepih začelo sojenje glavnemu osumljencu za teroristične napade v Parizu novembra 2015 Salahu Abdeslamu. Obsojen je na 20 let zapora.



V Belgiji so mu sodili zaradi strelskega spopada s policijo marca 2016, ki je vodila v njegovo aretacijo. Sodelovanje s preiskovalci je Salah Abdeslam, tudi glavni osumljenec za teroristične napade v Parizu novembra 2015, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi, zavračal od začetka. Abdeslam kot edini preživeli od džihadistov, ki so izvedli napade, je bil aprila 2016 obtožen umora, sodelovanja v teroristični skupini ter posedovanja orožja in razstreliva.