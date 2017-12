Ali »jamajka« vstaja od mrtvih?

Berlin – Se še spomnite ­»jamajke«? V znamenju črno-rumeno-zelene zastave te države se je CDU/CSU dolgoletne kanclerke Angele Merkel pogajala o koaliciji z zelenimi in liberalci do nenadnega izstopa FDP. Zdaj bodo v Berlinu sondirali teren za novo veliko koalicijo konservativcev in SPD.



Liberalni prvak Christian Lindner spet obuja jamajško idejo – čeprav pravi, da šele po novih volitvah. Prav Lindner je konec novembra odkorakal z jamajških pogajanj z besedami: »Bolje je ne vladati kot narobe vladati!« Po tem dejanju, ki je pretreslo nemško politično sceno, je podpora FDP po javnomnenjskih raziskavah začela padati in uresničila se je napoved Manfreda Güllnerja iz agencije za javnomnenjske raziskave Forsa, da volivci niso podelili več kot 10 odstotkov liberalcem za sedenje v opoziciji. »Za FDP tradicionalno glasuje klasični Mittelstand, ki ne vidi podpore zase pri drugih strankah,« je povedal v intervjuju za časopis Die Welt. Ta klientela je bila zelo razočarana nad meščansko koalicijo med letoma 2009 in 2013, zdaj pa je ponovno odkrila liberalce, »in kaj naredi FDP? Gre v opozicijo! Vlada štirih strank bi bila res težavna, a bi imela FDP vsaj možnost kaj doseči, v opoziciji tega nima.«



»Nov položaj, novi pogovori«



Mesec dni po propadu pogajanj o črno-rumeno-zeleni vladni koaliciji v Nemčiji Lindner ne izključuje več morebitnih novih. »V CSU in zelenih je nov vodstveni tim, v novem položaju se bodo pogovarjali na novo,« je liberalni prvak povedal za revijo Wirtschafts­woche, na twitterju pa dodal, da vidi možnosti za to šele po novih volitvah. Liberalci še naprej poudarjajo, da so opustili jamajško sondiranje zaradi »nezadostnega vsebinskega prekrivanja« in so zato v tem zakonodajnem mandatu prevzeli opozicijsko vlogo. »Če velike koalicije ne bo mogoče sestaviti, bomo v parlamentu konstruktivno spremljali morebitno manjšinsko vlado.«



Takšno liberalno stališče so že ostro napadli zeleni, ki obtožujejo Lindnerja, da je najprej »neodgovorno« zapustil jamajška pogajanja, zdaj pa hoče omejiti škodo, ki jo je povzročil sam. Toda mnogi niso zadovoljni niti z odločitvijo CDU/CSU in SPD za januarsko sondiranje terena za morebitna pogajanja o veliki koaliciji. Voditelj mladih socialdemokratov Kevin Kühnert, ki že prej ni skrival nasprotovanja ponovnemu vladnemu sodelovanju z dolgoletno kanclerko Angelo Merkel, tudi zdaj zavrača prevelika pričakovanja in ponovno omenja možnost »delne koalicije«, torej dogovora o najpomembnejših temah brez obvez pri drugih.



Vsebinska vprašanja



V CDU/CSU se še naprej zavzemajo za stabilno koalicijo, podpredsednica CDU Julia Klöckner vidi možnost za manjšinsko vlado le v prehodnem obdobju do novih volitev. A tudi parlamentarna voditeljica SPD Andrea Nahles še pred sondiranjem terena o novi veliki koaliciji povečuje pričakovanja svoje stranke ter med drugim napoveduje večjo obdavčitev bogatih. »Gospe Merkel ne bomo še enkrat izvolili za kanclerko samo zaradi nekaj naslovov,« je povedala za revijo Der Spiegel. Napovedala je tudi vztrajanje pri »temeljiti preureditvi zdravstvenega sistema«, ki ji nemški konservativci tudi bolj kot ne nasprotujejo, že zdaj pa so proti višanju davkov in novemu zadolževanju ter bi raje razbremenili srednje in nižje dohodke.



V uniji Angele Merkel so se pripravljeni pogovarjati tudi o izboljšanju položaja družin, otrok in starejših, zato možnosti za kompromis obstajajo, a ta ni neizogiben. S socialdemokratskimi zahtevami so nezadovoljni tudi številni konservativci – in gospodarstveniki. Ti opozarjajo, da Nemčija potrebuje investicije v digitalizacijo in druge tehnologije prihodnosti, zlasti na podeželju, pa tudi primerno usposabljanje mladih. Nemškemu gospodarstvu gre odlično, a kritiki verjamejo, da brez novih spodbud ne bo šlo, od sedanjih vladnih pogajalcev pa mnogi raje razmišljajo o razdeljevanju že doseženega. To ne pomeni, da je liberalnemu prvaku Christianu Lindnerju že odpuščena zadnja priložnost, ki je ni izkoristil.