Amfilohije je Vučića obtožil izdaje Srbije

Črnogorski metropolit Amfilohije je ocenil, da politika srbskega predsednika do Kosova vodi v izdajo Srbije. Aleksandar Vučić se na obtožbe še ni odzval, v njegove bran pa so stopili obrambni minister Aleksandar Vulin, generalni sekretar predsednika Nikola Selaković in direktor srbskega urada za Kosovo Marko Đurić.

Čeprav Aleksandar Vučić ni komentiral izjav Amfilohija, je danes napovedal, da bo na vse obtožbe v zvezi s Kosovom odgovoril 14. januarja. Aleksandar Vulin je poudaril, da se zaradi kletvic Amfilohija ni okrepil noben Srb na Kosovu, je pa kosovska samostojnost zaradi Vučićevih prizadevanj postala bolj šibka. Po njegovih besedah je Vučić kot nihče drug doslej združil Srbe, zaščitil Republiko srbsko, premagal stare delitve ter upal izreči, da ne bo ponovne Nevihte, Jasenovca ali marčevskih nemirov na Kosovu, ki bi ostali nekaznovani.

Vulin je spomnil, da je Amfilohije že dvakrat živa pokopal tako Vučića kot njega in zanju opravil pogrebni obred, kar je proti človeškim in božjim zakonom. Ko je bilo Kosovo zaras izdano in prepuščeno samo sebi, je še poudaril Vulin, pa Amfilohije ni pokopaval žive in preklel tiste, ki so prepovedali srbsko ime v Črni gori in priznali neodvisnost Kosova ter opravičevali in hvalili bombardiranje Nata. Nikola Selaković je poudaril, da se Amfilohije ukvarja z vražami, ko izjavlja, da bo Vučić predal Kosovo, ker ga obtožuje za nekaj, česar ni storil.

Izgradnja prihodnosti na nasilju

Po mnenju Marka Đurića so Amfilohijeve izjave proti Vučiću naročeni napad, diskvalificirajo pa predvsem Amfilohija, ki se kot predstavnik cerkvene oblasti ukvarja z opozicijskim političnim delovanjem na vulgaren in nesprejemljiv način. Kot je ocenil, je Amfilohije iz vrst cerkvenih dostojanstvenikov prestopil v vrste ljudi, ki niso naklonjeni srbskim interesom, ker deli Srbe v trenutku, ko so se končno združili okoli idej in ciljev, država pa uspešno deluje na krepitvi srbskih pozicij v regiji. Sklenil je z ugotovitvijo, da se po zaslugi Vučićeve politike krepi pozicija Srbije, medtem ko je Amfilohije vedno podpiral politično opcijo, ki je imela za rezultat, da je Srbov vedno manj tudi v Črni gori.

Amfilohije je prepričan, da je tragedija to, kar se je zgodilo na Kosovu, kar se dogaja sedaj, in kar je bilo tudi v ostalih delih bivše Jugoslavije, ker na nasilju ni mogoče graditi prihodnosti. Metropolit je izpostavil, da je Kosovo nastalo z zločini nad ljudmi in nad narodom, s katerim so sobivali več stoletij, na teh zločinih pa ni dobro graditi prihodnost lastnih otrok.