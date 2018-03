Amnestirani državni izdajalec v kritičnem stanju

Medtem ko so na Zahodu ­pohiteli s špekulacijami, da je Kremelj v Veliki Britaniji poskusil zastrupiti še enega izdajalca domovine, so v Moskvi zatrdili, da o 66-letnem nekdanjem ruskem vojaškem obveščevalcu niso imeli nobenih informacij, a da so pripravljeni pomagati pri preiskavi.



O Sergeju Skripalu, ki je s 33-letno hčerjo v nedeljo obležal nezavesten na klopi v nakupovalnem središču v Salisburyju na jugu Anglije, ni bilo slišati od leta 2010, ko je takratni ruski predsednik Dmitrij Medvedjev podpisal ukaz o pomilostitvi štirih ruskih državljanov, med katerimi je bil poleg za državno izdajo obsojenega Skripala tudi javnosti precej bolj znan nekdanji sodelavec Ruske akademije znanosti Igor Sutjagin.

Pomiloščene »izdajalce domovine« so takrat na dunajskem letališču zamenjali za deseterico »spečih« ruskih vohunov, ki so jih poleti 2010 v ZDA odkrili med odmevno operacijo zveznega pre­iskovalnega urada FBI. Skripala, ki je do leta 1999 služil kot polkovnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, potem štiri leta delal na zunanjem ministrstvu, do aretacije konec leta 2004 pa se preživljal kot »poslovnež«, so v domovini obsodili, ker je britanski obveščevalni službi za dobro plačilo skoraj desetletje izdajal imena ruskih vohunov po Evropi. Ker je dejanje priznal in sodeloval s tožilstvom, mu je avgusta 2006 sodišče namesto zahtevanih 15 let zapora prisodilo 13 let za rešetkami.