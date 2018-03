Avstrija tudi v primeru dokazov proti Moskvi ne bo izgnala ruskih diplomatov

Vodja avstrijske diplomacije je v sredo zvečer znova ponudila posredniško vlogo med Rusijo in Zahodom.

Ba. Pa., STA

Dunaj – Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl je za avstrijsko televizijo poudarila, da Avstrija tudi v primeru dokazov o vpletenosti Rusije v napad z živčnim strupom na bivšega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo v začetku meseca v angleškem Salisburyju ne bo sprejela nobenih dvostranskih ukrepov proti Moskvi.

Vodja avstrijske diplomacije je v sredo zvečer znova ponudila posredniško vlogo med Rusijo in Zahodom. Hkrati se je zavzela za »multilateralno akcijo« v okviru konvencije o prepovedi kemičnega orožja, ki ji pripada Avstrija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

»Izključujemo« dvostransko akcijo, je izjavila Kneisslova in zavrnila očitke na račun Avstrije, da zaradi tega ni solidarna z Veliko Britanijo. Kot je dejala, je Avstrija podprla odločitev o odpoklicu veleposlanika EU v Moskvi. Zavrnila je domnevo, da na stališče Avstrije vplivajo stiki med avstrijskimi svobodnjaki (FPÖ) in rusko vladajočo stranko Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina.

Napovedala je tudi, da bo avstrijski kancler Sebastian Kurz 13. junija na obisku v Veliki Britaniji. »Odprti smo za vse,« je odgovorila na vprašanje, ali želi Avstrija posredovati v konfliktu, in dodala, da je najprej potrebno zaprosilo. »Če nas bodo zaprosili, bomo vsekakor zraven,« je še dejala.

Po napadu v Salisburyju 4. marca je Velika Britanija, ki je krivdo za napad pripisala Rusiji, izgnala 23 ruskih diplomatov. Veliki Britaniji se je ta teden solidarno pridružilo najmanj 26 držav in zveza Nato. Med njimi ni Slovenije, vendar vlada, ki opravlja tekoče posle, na današnji seji predvidoma obravnava informacije v zvezi z diplomatsko akcijo izgona ruskih diplomatov.

Pahor: Slovenija ni nevtralna država, kot je Avstrija

Predsednik republike Borut Pahor je danes ponovil, da bi Slovenija morala izkazati solidarnost z Veliko Britanijo in sprejeti ukrep proti Rusiji glede domnevne vpletenosti v napad s kemičnim orožjem v Veliki Britaniji. Slovenija za razliko od sosednje Avstrije ni nevtralna država, je še dejal Pahor.

»Ko naši zavezniki zaradi nekega pomembnega dogodka menijo, da da bilo dobro izkazat solidarnost z državo, v kateri se je nekaj glede varnostnega položaja zgodilo, potem mislim, da je prav, da Slovenija pove, kdo je, kje je in s kom je,« je še poudaril Pahor, ki se je odzval še pred današnjo odločitvijo slovenske vlade, da na posvet pokliče slovenskega veleposlanika v Rusiji. Kot je še dejal, »ne bo nič narobe, če iz paketa nekih ukrepov povlečemo enega izmed njih, s katerim pokažemo, da se lahko naši parterji v dobrem in slabem zanesejo na nas, tako kot upam, da se bomo v dobrem in slabem, če se bo kaj zgodilo proti naši volji, mi lahko zanesli na njih«.