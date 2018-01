Avstrijec v Berlinu za boljšo zaščito zunanjih meja EU

Za Sebastiana Kurza je Nemčija kljub prepirom zaradi begunske krize najpomembnejša soseda in partnerica.

Berlin – »Nemška pozicija je zdaj znatno bliže naši kot pred dvema letoma,« je avstrijski kancler Sebastian Kurz ob obisku pri kanclerki Angeli Merkel komentiral odnose med sosedama. Vendar Dunaj nasprotuje večjim pristojnostim Bruslja, sredinska Nemčija pa se vse bolj strinja z evrskimi predlogi francoskega predsednika ­Emmanuela Macrona.



Za komaj 31-letnega ljudskega prvaka Avstrije je Nemčija kljub prepirom zaradi begunske krize najpomembnejša soseda in partnerica, in res je gospodarsko, turistično in drugo sodelovanje več kot odlično.