»Avstro-ogrska« protipribežniška os

Dunaj - »Ustaviti moramo ilegalno migracijo, če hočemo zagotoviti varnost v Evropski uniji,« je danes po srečanju z gostom, madžarskim premierom Viktorjem Orbánom, povedal avstrijski kancler Sebastian­ Kurz. Orbán se je strinjal z mladim strankarskim tovarišem v Evropski ljudski stranki: »Danes je največja grožnja svetli prihodnosti srednje Evrope priseljevanje.« Oba predsednika vlade sta poudarila pomembnost varnosti zunanjih meja EU, gost iz Madžarske je dejal, da lahko schengenski sporazum deluje le, če so zunanje meje zaprte, notranje pa odprte.

»Zdaj bi hoteli zunanje odpreti, notranje pa zapreti,« je dejal Orbán. Avstrijska opozicija je ostro kritizirala prihod madžarskega premiera, kar je bil eden prvih mednarodnih obiskov po vzpostavitvi nove desničarske vlade. »Pokaži mi, kdo so tvoji prijatelji, pa ti povem, kdo si,« je to, kaj za novo avstrijsko vlado, v kateri sedijo tudi skrajnodesni svobodnjaki, na mednarodnem prizorišču simbolično pomeni obisk madžarskega zagovornika »neliberalne« demokracije, pojasnil predsednik stranke Neos Matthias Strolz.

O vsem se avstrijski kancler, ki se rad pohvali, da je zaprl balkansko pot za pribežnike, pred kratkim pa stopil na stran nasprotnikov solidarnostnih kvot za porazdelitev pribežnikov po EU, in njegov gost, ki velja za pionirja zapiranja evropskih meja pred migranti, kljub temu nista strinjala. Da ne bi pokvarila dobrih medsosedskih odnosov, sta reševanje dvostranskih problemov, kakor so avstrijsko nasprotovanje razširitvi madžarske jedrske elektrarne in avstrijski načrti o zmanjšanju otroškega dodatka delavcem iz drugih držav EU, ki so naraščaj pustili doma, preložila na evropsko komisijo.