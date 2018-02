Baskovska Eta se namerava dokončno razpustiti

»Časi Ete so minili,« je danes zapisala separatistična organizacija v baskovskem časniku Gara.

Š. J., STA

Bilbao - Baskovska separatistična organizacija Eta načrtuje svojo dokončno razpustitev okvirno do letošnjega poletja. O tem naj bi uradno odločali preostali člani organizacije. Kot je danes zapisala organizacija v baskovskem časniku Gara, kjer so objavili svoje načrte, so »minili časi« Ete.

»Konec politično-vojaške strategije označuje začetek konca organiziranega ciklusa,« so zapisali pri Eti. Časnik Gara je še pojasnil, da je odločitev organizacije, da se razpusti, le formalnost, saj že dolgo ne obstaja več.

»Baski že skoraj šest let živijo brez Etinega nasilja. Ne bi več dopustili povratka. Prav tako je organizacija zaradi pritiska policije tako oslabljena, da logistično sploh ni več sposobna se okrepiti,« je za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnil strokovnjak za organizacijo Eta Felix Arrieta.

Po katalonski težnji po neodvisnosti se tudi v Baskiji ponovno pojavljajo želje po več samostojnosti. Vneti zagovorniki večje avtonomije od Madrida so predvsem nacionalisti PNV.

Eta je bila ustanovljena leta 1959, v obdobju vladavine španskega diktatorja Francisca Franca in se je borila proti njegovemu zatiranju baskovskega jezika in kulture. Tudi po vrnitvi demokracije leta 1975 je nadaljevala boj za neodvisno Baskijo. V 40 letih nasilja je zakrivila smrt približno 800 ljudi. Tako ZDA kot EU jo uvrščata med teroristične organizacije.

Oktobra 2011 je organizacija razglasila dokončno ustavitev oboroženega boja. Odtlej ni izvedla nobenega napada več. Orožje so predali aprila lani.