Beograd je varna hiša za romunske politike

Srbska prestolnica se je pokazala kot dobro skrivališče za romunske politike, ki so obtoženi korupcije. Beograd je poleg eksotičnih destinacij kot sta Kostarika in Madagaskar privalačen za politike, ki so osumljeni nečednih poslov, ker Srbija in Romunija nista sklenili sporazuma o izročitvi.

Med najbolj znane primere spada bivši poslanec socialdemokratov in čudežni otrok romunske IT industrije Sebastijan Gita, ki je konec leta 2016 čez noč izginil iz Bukarešte. Gita je vzel pot pod noge le nekaj ur prej kot je bil izdan nalog za njegovo aretacijo in nekaj ur potem ko se je udeležil božične zabave romunske obveščevalne službe skupaj z visokimi predstavniki politike, policije in pravosodja.

Cilj je bila poslanska imuniteta

Čudežnega dečka preiskujejo zaradi pranja denarja, podkupovanja in izsiljevanja. Romunska oblast je izdala mednarodno tiralico. Lani aprila so ga prijeli v Beogradu, kjer se je počutil varnega z lažnim imenom in slovenskim potnim listom. Srbska oblast ga je po šestih tednih pripora in plačilu 200.000 evrov kavcije namestila v hišnem priporu. Ker državi nista sklenili sporazuma o ekstradiciji, srbska oblast preiskuje njegov nezakoniti vstop v državo in odlaša z izročitvijo.

Po ocenah poznavalcev je bivši poslanec težak okoli 100 milijonov evrov, ki jih je pridobil z opremljanjem državnih institucij z IT opremo. Domnevno je njegovo IT podjetje Asesoft vodilo sumljive posle z nafto in se izogibalo davkom že v devetdesetih, ko naj bi nezakonito oskrbovalo z romunsko nafto nekdanjo Jugoslavijo, ki je bila žrtev embarga. Gita se je povzpel od lokalnega do nacionalnega oligarha s pristopom Socialdemokratski stranki Romunije, prijateljstvo z vodjo stranke in kasnejšim premierjam Victorjem Ponto pa mu je omogočilo pridobitev dobro plačanih poslov v IT industriji.

Ponta je Giti tlakoval tudi pot v politiko. Romunski državni tožilec sumi Gita, da je leta 2012 z 200.000 evri financiral prihod bivšega britanskega premierja Tonyja Blairja na predvolilno prireditev socialdemokratov v Bukarešti, da bi v zahvalo postal poslanec. Njegov cilj je bila pridobitev poslanske imunitete. Kljub problemom z organi pregona je leta 2012 postal sekretar odbora za nadzor obveščevalnih služb. Leta 2016 se Gita ni uspel prebiti v parlament, protikorupcijska agencija DNA pa je odkrivala vse več nepravilnosti.

Gita kot poskusni zajec za Ponto

Po ugotivtvah DNA je romunsko podjetje pod nadzorom Gita dobilo od Beograda posel vreden milijon evrov in sicer za zavarovanje meje s Srbijo. Srbski premier je bil takrat sedanji predsednik države Aleksandar Vučić, ki je bivšega romunskega premierja Ponto imenoval za svojega osebnega svetovalca in mu podelil srbsko državljanstvo. Ponta je tako kot Gita osumljen vpletenosti v več primerov korupcije, Gita pa se prek svoje televizije redno oglaša iz pregnanstva v Beogradu in napada vse državne institucije, ki so vključene v preiskavo zoper njega.

Po mnenju opazovalcev bi lahko bil Gita poskusni zajec za Ponto, ki bi lahko sodbo pričakal na drugi strani Donave v Srbiji, če bo beograjsko pravosodje uspelo zavarovati Gita pred romunskimi oblastmi. Skupno vsem romunskim beguncem pred roko pravice je, da so imeli neposreden dostop do državne blagajne in da vsi brez izjeme iz svojih skrivališč trdijo, da so procesi proti njim politično motivirani.