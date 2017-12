BER, Stuttgart 21, proga München-Berlin …

Berlin – Ekspresni vlak, ki bi moral na novi progi med Münchnom in Berlinom pot skrajšati za približno dve uri, je na otvoritveni dan pridelal – dve uri zamude. »Novo« berlinsko letališče bo zabeležilo uspeh, če ga bodo odprli s skoraj desetletno zamudo. Kaj se dogaja z nemško učinkovitostjo? Vsaj v javnem sektorju je prepogosto primanjkuje.



Letališče Berlin-Brandenburg v neposredni bližini starega vzhodnonemškega letališča Schönefeld bi morale prestolnica Berlin, dežela Brandenburg in država odpreti že leta 2011, a tudi toliko let kasneje še niso razrešili resnih napak pri požarni varnosti in drugih tehničnih problemov in Berlinčani bodo veselo presenečeni, če jih bodo razrešili do zdaj imenovanega termina. Tolikokrat so bili že namreč razočarani, da so številni med njimi sprijaznili z nadaljevanjem delovanja starega zavezniškega letališča Tegel, pa čeprav je s svojo šesterokotno arhitekturo iz šestdesetih in sedemdesetih let minulega stoletja poka po vseh šivih. Zaradi bližine mestu povzroča tudi veliko hrupa, a ga imajo mnogi Berlinčani tako radi, da so se na septembrskem referendumu odločili za nadaljevanje njegovega obratovanja tudi po odprtju novega berlinskega in brandenburškega letališča.