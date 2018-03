Bivši ruski vohun tarča poskusa umora z živčnim strupom

Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo so v nedeljo našli nezavestna v britanskem Salisburyju.

Ma. F., STA

London - Britanska policija je danes potrdila, da sta bila nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija, ki so ju našli nezavestna v nedeljo v britanskem Salisburyju, žrtvi poskusa umora z živčnim strupom.

Skripal, ki ima azil v Veliki Britaniji od leta 2010, ko ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izpustila v zameno za 10 ruskih vohunov, ki jih je prijela ameriška FBI, je skupaj s hčerko v kritičnem stanju v bolnišnici. Našli so ju v nedeljo nezavestna na klopci pred nakupovalnim središčem v Salisburyju, kjer živi.

Vodja protiteroristične policije Mark Rowley je ob tem danes dodal, da je v resnem stanju v bolnišnici tudi policist, ki je prvi prišel na kraj dogodka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Menimo, da sta bila cilj poskusa umora Skripal in njegova hčerka,« je dodal ter poudaril, da ni dokazov, da bi bila zdravstveno ogrožena širša javnost. Poudaril je, da gre za zelo resen primer. O tem, za kakšen živčni strup gre, ni želel govoriti.

Živčni strupi so izredno strupene kemične snovi, ki ustavijo delovanje živčnega sistema in telesnih funkcij. Med najbolj znane sodijo sarin, tabun in živčni strup XV, s katerim so umorili polbrata severnokorejskega voditelja Kim Jong-nama februarja lani na letališču v Kuala Lumpurju.

Ti strupi pridejo v telo z vdihavanjem ali preko kože. Simptomi so pekoče oči, bolečine, kašelj, težave pri dihanju, ki lahko hitro privedejo do izgube zavesti ali krčev ter smrti.

Restavracija Zizzi in pub blizu klopce, kjer so našli Skripala in njegovo hčerko in ki naj bi ju obiskala pred tem, sta še vedno zaprta. Policija je pozvala ljudi, ki so bili tam v nedeljo popoldne, naj se zglasijo na policiji, poroča britanski BBC.

Rowley je še dodal, da primer preiskuje več sto detektivov, forenzikov, analitikov in obveščevalcev.

Policija je sporočila, da ostaja odprta glede tega, kaj se je zgodilo, a je britanski zunanji minister Boris Johnson v torek že uperil prst proti Moskvi, ko je dejal, da primer spominja na smrt bivšega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki je umrl v Londonu leta 2006 po zaužitju čaja z radioaktivnim polonijem 210. Britanska preiskava je ugotovila, da je umor verjetno odobril ruski predsednik Vladimir Putin, kar Moskva zanika. Moskva zanika tudi kakršnokoli vpletenost v sedanji primer.