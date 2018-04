Blokada Telegrama Rusom že povzroča preglavice

L. Z.

Moskva - Potem ko je sodišče v Moskvi v petek odredilo blokado aplikacije za izmenjavo sporočil Telegram v Rusiji, so danes številni ruski spletni uporabniki poročali, da so imeli težave pri dostopanju do spletnih storitev.



Po navedbah BBC-ja je Roskomnadzor, organ, pristojen za regulacijo medijev v Rusiji, blokiral več kot štiri milijone naslovov IP, kar je prizadelo tudi nekatere ostale ponudnike internetnih vsebin: spletne igre in ostale platforme za komunikacijo, denimo Viber.



Vodja Roskomnadzora Aleksandr Zharov je že v torek Googlu in Amazonu sporočil, da je v prizadevanju za prepoved delovanja Telegrama blokiral nekatere naslove omenjenih podjetij.



Uporaben za teroriste



Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je na zaslišanju v petek trdila, da »informacije, poslane prek Telegrama, utegnejo vsebovati podatke, uporabne za teroristične organizacije in skrajneže«. Po njihovih navedbah je aplikacijo za komuniciranje s pomagači uporabljal napadalec, ki je pred enim letom na podzemni železnici v Sankt Petersburgu izvedel bombni napad, v katerem je umrlo 15 ljudi.



***



Na Delo.si preberite še, kaj je na zaslišanju povedal ustanovitelj Telegrama Pavel Durov.