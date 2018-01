Bo Puigdemont res obiskal Slovenijo?

Da namerava Carles Puigdemont obiskati Slovenijo, so zapisali v španskem El Confidencialu .

Ka. M.

»Nekdanji predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont bo obiskal Slovenijo,« je včeraj poročal španski El Confidencial. Sodeč po Delovih virih gre za informacijo, ki je v javnost pricurljala prehitro. Kot so nam sporočili, obisk ni izključen, o njem se pogovarjajo, a nobene podrobnosti še niso znane.

Kot navaja španski časopis, bi Puigdemont, ki se od konca oktobra nahaja v Bruslju, v Slovenijo prišel po tem, ko je prejšnji teden obiskal Dansko, kjer je o katalonskem vprašanju razpravljal na Univerzi v Københavnu.

Kot navajajo v El Confidencialu, bi Puigdemont Slovenijo obiskal zaradi »zaveznikov« pri stranki Socialnih demokratov – med drugim sta Puigdemonta javno podprla nekdanji predsednik republike Milan Kučan in evroposlanka Tanja Fajon, ki je po pisanju časopisa Evropsko unijo prav tako okrcala, da katalonskim independentistom ni priskočila na pomoč. Španski časopis opozori tudi na to, da bi bila Slovenija 'logična' izbira glede na to, da je bilo lani jeseni katalonsko osamosvajanje večkrat primerjano s slovenskim.