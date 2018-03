Boj Vzhoda in Zahoda za vpliv na Balkanu

Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi prosil svojega ruskega kolega Vladimirja Putina, kako naj ravna zaradi nasilja na Kosovu. Ameriško zunanje ministrstvo je opozorilo svoje državljane na nevarnost terorističnih napadov med velikonočnimi prazniki.

Po navedbah ameriške agencije Bloomberg je Aleksandar Vučić zaradi aretacije glavnega srbskega pogajalca v bruseljskem dialogu Marka Đurića v Kosovski Mitrovici prosil za nasvet Moskvo, kako naj odgovori na porast napetosti in nasilje kosovske policije, ki je uporabila šok bombe in solzivec. Agencija ocenjuje, da je s to potezo tvegal poostopno širjenje boja med Vzhodom in Zahodom za vpliv na Balkanu. Bloomberg se sklicuje na sporočilo Kremlja.

Nevarnost terorističnih napadov

Čeprav Vučić sodeluje z Natom, ohranja močne vezi z Moskvo, ker je odvisen od pomoči Rusije pri blokadi priznanja Kosova v mednarodnih organizacijah. Po analizi agencije poskuša Putinova vlada preprečiti nadalnje širjenje EU v bivših komunističnih evropskih državah, svoj vpliv na Balkanu pa skuša povečati predvsem z naložbami in vojaško podporo. Bloomberg je še spomnil, da je State Department obsodil incident v Kosovski Mitrovici, pri čemer še navaja, da bi štiri petine Srbov odstopilo od članstva v EU, če bi to hkrati pomenilo priznanje neodvisnosti Kosova.

Ameriško zunanje ministrstvo priporoča svojih državljanov, naj pozorno spremljajo, kje so varnostne službe. Po njihovem se skrajneži osredotočajo predvsem na turistične lokacije, trgovske centre, gostinske lokale in verske objekte, ki so najlažja tarča. Zato jim še priporočajo, naj se ne izpostavljajo v javnosti in se izogibajo zbujanju pozornosti, ker so Američani, da kriminalci in teroristi ne bodo mogli spremljati njihovega gibanja. Na koncu jih je pozvalo, naj se izogibajo javnim zborovanjem in demonstracijam ter naj spremljajo obvestila ameriškega veleposlaništva in najbližjega konzulata ter dogajanje na družbenih omrežjih in v lokalnih medijih.

Premier in predsednik Kosova, Ramush Haradinaj in Hashim Thaçi sta zagotovila, da bo Priština spoštovala vse obveze, ki jih je sprejela v bruseljskem dialogu o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. V sporočilu Thaçijevega kabineta so tudi zapisali, da grozilni toni iz Srbije ne bodo imeli nobenega učinka na Kosovu, medtem ko je pri vzpostavitvi skupnosti srbskih občin potrebno upoštevati tudi odločitev kosovskega ustavnega sodišča.

Ključi vojne in miru na Kosovu

Haradinaj je še poudaril, da so ultimati napačen pristop. Po njegovih besedah ne bo delitve Kosova ali izmenjave ozemlja, Srbsko listo pa je pozval, naj se vrne v parlament. Haradinaj je opozoril Vučića, da njihovo potrplenje ni brezmejno in da bodo branili svoje pravice. Njegov namestnik Enver Hoxhaj je menil, da Vučić in Đurić uporabljata rasistični, šovinistični in nesprejemljiv jezik. Sklenil je s pojasnilom, da je kosovska politicija multietnična in da so mnogi njeni člani iz srbske skupnosti.

Na Haradinajevo izjavo, da ne bo delitve Kosova ali izmenjave ozemelj, se je odzval Đurić z ugotovitvijo, da si Priština ne želi miru, temveč se pripravlja na vojno. Po njegovem to ni mogoče že zato, ker je celotno ozemlje Kosova sestavni del Srbije.

Po mnenju kosovskih analitikov je šlo pri aretaciji Đurića za scenarij, ki sta ga izpeljala Thaçi in Vučić, da bi zrušila Haradinaja. Po izstopu Srbske liste se postavlja vprašanje, ali lahko Haradinajeva manjšinska vlada sploh deluje ali pa bo prišlo do novih koalicij ali predčasnih volitev. Nestabilnost ustreza tako Thaçiju, ki bi se lahko znašel na zatožni klopi posebnega sodišča za vojne zločine, kot tudi Vučiću, ker naj bi Srbi to izkoristili za razglasitev skupnosti srbskih občin. Kot še menijo, morata oblasti v Beogradu in Prištini občasno spomniti mednarodno skupnost, da imata v rokah ključe vojne in miru na Kosovu, da bi pridobili na pomenu.