Boj za ohranitev dobrososedske politike

Predsedniške volitve v Črni gori zaradi stabilnega volilnega ­telesa ne bodo prinesle bistvenih političnih sprememb. Milo Đukanović je izrazit favorit, predsednik pa bo lahko ostal tako dolgo, kot bo hotel, ker to dovoljuje črnogorska ustava.

Po oceni analitikov je pomembno, da Črna gora ohrani dosedanjo usmeritev dobrososedske politike. Kot članica Nata, ki je pred vrati Evropske unije, ima velik pomen v regionalni politiki. Kljub njeni majhnosti je pomembno, da bo novi predsednik nadaljeval evroatlantske povezave Črne gore in podpiral druge države v regiji, ki so na evropski poti. Podgorica je s takšno usmeritvijo prispevala svoj delež k ohranjanju miru in stabilnosti v regiji, čeprav nobena balkanska državica sama po sebi ne more biti dejavnik stabilnosti.

Premoč državotvornih sil

V pravih demokracijah so volitve praviloma nepredvidljive, ker so odvisne od volilne udeležbe, predvolilne kampanje, družbenega razpoloženja in številnih drugih dejavnikov. V nestabilnih družbah je težko predvideti zmagovalca, ker lahko tudi najmanjši incident obrne razmere na glavo. Kljub temu ima v Črni gori največ možnosti za zmago prvak vladajoče Demokratske stranke socialistov (DPS) Milo Đukanović, ki bo verjetno slavil že v prvem krogu volitev.