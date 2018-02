Brexit: Na mizi ločitvena pogodba z Združenim kraljestvom

Theresa May zavrača osnutek pogodbe, v kateri bodo urejena temeljna vprašanja ločitve od EU.

Glavni evropski pogajalec za brexit Michel Barnier je predstavil prvi osnutek ločitvene pogodbe z Združenim kraljestvom. V njem so na več kot sto straneh besedila v pravni jezik zapisana stališča in videnja, kako si v Bruslju predstavljajo ločitev z Združenim kraljestvom.

V pogodbi bodo urejena temeljna vprašanje britanske ločitve od EU. Med žgočimi vprašanji je, denimo, obdobje tranzicije po izpeljavi brexita 29. marca prihodnje leto. Po predlogu EU bi trajalo do konca leta 2020. To obdobje pomeni, da Združeno kraljestvo sicer ne bo več članica, a bo imelo še vse obveznosti glede spoštovanje zakonodaje Unije in vplačevanja v proračun.

»Naša izbira je delo z zakonskim predlogom, ki prinaša jasnost,« je povedal Barnier. Predlog, ki ga je sprejela evropska komisija, bo prišel na pogajalsko mizo šele, ko bodo opravljena posvetovanja z državami članicami in evropskim parlamentom.



Glavni evropski pogajalec Michel Barnier. Foto: Francois Lenoir/Reuters

Eno od žgočih vprašanj je tudi režim na irskem otoku. Decembra je bilo sklenjeno, da bo med Severno Irsko in Irsko (EU) veljal usklajen regulatorni režim. Tako bi se ognili carinskemu in siceršnjemu mejnemu nadzoru med obema deloma otoka, ki bi lahko ogrozil mirovni sporazum.

Poseben protokol o Irski po zamislih Bruslja – kot jamstvu, če ali dokler ne bo drugačne rešitve – ustanavlja skupno regulatorno območje na irskem otoku, ki bi zagotavljalo prost pretok blaga, med drugim pa bi vključevalo kmetijstvo, notranji ribolov, energijo, okolje, kmetijstvo, državne pomoči.

Status državljanov

Med nerešenimi vprašanji je še prihodnja vloga sodišča EU pri urejanju zadev, povezanih z brexitom, denimo statusa državljanov. Državljanom EU, ki pridejo živet na Otok v obdobju tranzicije po brexitu, bi morale biti zagotovljene enake pravice kot tistim, ki so prišli prej.

Takšno rešitev v Londonu zavračajo. »Združeno kraljestvo jim želi dati slabšo obravnavo,« je pojasnil Barnier.

V Bruslju še vedno čakajo, da britanska premierka Theresa May predstavi, kako si konkretno predstavlja odnose z EU po izteku tranzicije. Barnier je predstave, ki jih ima London, že v torek označil za iluzije, saj da ni mogoče zgolj izbirati, kaj boš imel. Britanska stran bi prevzela zakonodajo zgolj na nekaj gospodarskih področij, da bi se ognila trgovinskim omejitvam.



Britanska premierka Theresa May. Foto: Reuters

Mayeva zavrača osnutek sporazuma o brexitu

Predstavljeni osnutek sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU je po poročanju STA Mayeva danes zavrnila, češ da ogroža enotnost države. Predvsem jo je zmotila vključitev možnosti, da Severna Irska ostane del carinske unije. »Noben britanski premier ne bi mogel pristati na to. To bi spodkopalo skupni trg in ogrozilo ustavno enotnost Združenega kraljestva,« je danes v parlamentu dejala Mayeva.

Barnier je izpostavil, da varovalka v irskem protokolu ne postavlja pod vprašaj institucionalnega in ustavnega reda Združenega kraljestva, a je Mayeva kljub temu dala jasno vedeti, da bo tovrsten predlog zavrnila tudi v petek, ko naj bi podrobneje opredelila britanska stališča o prihodnjih odnosih. Vztraja, da London nikoli ne bo pristal na odstopanja Severne Irske na področju carin.