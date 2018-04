Brigitte Macron o Melanii Trump: Zelo zabavna in inteligentna

Pariz - Žena francoskega predsednika Emmanuela Macrona Brigitte se je v pogovoru za francoske medije po odmevnem obisku francoskega predsedniškega para v ZDA ta teden razgovorila o ameriški prvi dami Melanii Trump. Opisala jo je kot zelo zabavno, očarljivo in inteligentno.

Kot je povedala, je Melania zasebno čisto drugačna kot v javnosti, kjer 48-letna Slovenka velja za zelo zadržano. »Nasprotno, je zelo zabavna,« je dejala Macronova in dodala, da imata z Melanio podoben smisel za humor in se veliko smejita.

French Pres. Emmanuel Macron and his wife, Brigitte, joined Pres.Trump and first lady Melania Trump to plant a tree on the White House's South Lawn. The European sessile oak, which comes from the site of the Battle of Belleau Wood, is a gift from Macron. https://t.co/tu6l17Hrm4 pic.twitter.com/Au4uKD8Ra4