Britanci tudi po brexitu pod zakonodajo EU

Bruselj – Vse obveznosti bodo veljale, a odločati ne bodo mogli o ničemer več. To naj bi za Združeno kraljestvo veljalo v času tranzicije, med uradno izpeljavo brexita 29. marca 2019 in koncem leta 2020.



Ministri 27 članic so pred začetkom drugega dela pogajanj z Londonom o brexitu jasno postavili meje sprejemljivega. Izhodišča za pogajanja, ki naj bi po načrtih pripeljala do preboja marca, so sprejeli v vsega dveh minutah. Britanci v času tranzicije o novi zakonodaji ne bodo več mogli niti soodločati, čeprav bo na Otoku veljala enako kot drugod v Uniji. Tudi pristojnost sodišča EU naj bi ostala nedotaknjena. Enako velja za pravice državljanov.