Britanija računa na prosto trgovino in finančni model

Ljubljana – »Zelo pomembno je, da je bil med pogajalci Velike Britanije in EU27 dosežen dogovor o tranzicijskem obdobju. Tako se zmanjšuje negotovost, ki jo čutijo podjetja in finančne ustanove glede prihodnosti. Naslednji korak je dogovor o odnosih po brexitu, pri čemer bo ključna politična volja,« pravi Gary Campkin, direktor za politiko in strategijo v lobistični organizaciji TheCityUK.

Kaj je dober dogovor za prihodnost? TheCityUK se na področju finančnih storitev zavzema za sistem medsebojnega priznavanja standardov in regulative, EU pa pravi, da to ne pride v poštev. Je to slaba novica za City?



To so pogajanja. V procesu položita obe strani na mizo svoje prioritete ter se o njih pogovarjata in poskušata najti pot naprej. V Veliki Britaniji dela v finančni dejavnosti 2,2 milijona ljudi, od tega dve tretjini zunaj Londona. Naše glavno mesto sodi med vodilne svetovne finančne centre, je tudi finančni center Evrope. Smo največji plačnik davkov v Veliki Britaniji in največji izvoznik. Za vse v Evropi sta ključna kontinuiteta in stabilnost, to želijo naše stranke. V ponedeljek smo z dogovorom med glavnima pogajalcema Davidom Davisom in Michelom Barnierom dosegli ključni mejnik v pogajanjih o brexitu, ki izpolnjuje prvo od prioritet finančne dejavnosti.