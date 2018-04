Britanske oblasti: Ruski obveščevalci so sledili e-pošti Julije in Sergeja Skripala

Ka. M.

Ruska vojaška obveščevalna služba je najmanj od leta 2013 sledila spletni pošti Julije Skripal, hčerke nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala, ki je bila v začetku marca skupaj z očetom zastrupljena s kemičnim strupom, poročajo tuji mediji.

Kot je britanski svetovalec za državno varnost Mark Sedwill zapisal v pismu generalnemu sekretarju zveze Nato Jensu Stoltenbergu, je verjetnost, da je za napad na Skripalova odgovorna Rusija, velika. V pismu prav tako navaja, da obstajajo dokazi o ruskem urjenju posebnih enot za uporabo živčnih strupov. Med metodami, ki jih uporabljajo, je po njegovih besedah tudi nanašanje strupov na kljuke, piše britanski Guardian.

Da sta bila oče in hči 4. marca v britanskem Salisburyju zastrupljena z živčnim strupom, so najprej ugotovili britanski preiskovalci, njihove ugotovitve pa je včeraj potrdila Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Za kateri strup je šlo in od kod je ta prišel v Veliko Britanijo, v OPCW niso navedli.