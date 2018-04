Bruseljska pipa za vzhod se začenja zapirati

Bruselj – V zadnjih mesecih priprav predloga prihodnjega proračuna EU je bila kot mantra ugotovitev, da se bo več milijard evrov, ki so bile do zdaj namenjene nekoč socialističnim državam na vzhodu, začelo prelivati na evropski jug.



Več kot tretjina sedemletnega proračuna, to je 371 milijard evrov, je namenjena za gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo – pomoč manj razvitim regijam. Vzhodne članice so se v zadnjih letih že tako hitreje razvijale, kot se je Unija v povprečju. Poleg tega je komisar Günther Oettinger pripravil nov sistem meril za delitev kohezijskega denarja. Ta ne bo več temeljil le na BND, ampak tudi na drugih, gospodarsko-socialnih indikatorjih, kot sta brezposelnosti mladih in stopnja revščine. Pričakovano je večje sofinanciranje iz proračunov članic. Tudi posledice migracij bodo upoštevane.



Več denarja občinam za begunce



Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred kratkim napovedal, da bodo denar iz bruseljske blagajne dobivale občine, ki morajo integrirati begunce. Ker sta južne članice bolj prizadeli tako gospodarska kot tudi migracijska kriza, je preusmeritev logična. Občine si v državah, ki so sprejele največ beguncev (denimo Avstrija, Nemčija in Švedska), lahko obetajo več pomoči. Evropska komisarka za pravosodje Věra Jourová je že napovedala, da bo izplačevanje denarja iz skladov vezano na spoštovanje načela pravne države. To je opozorilo Madžarski in Poljski.