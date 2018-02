Calais znova prizorišče nasilja

Calais – Francoski notranji minister Gérard Collomb je včeraj zvečer po obisku v Calaisu, kjer so med migranti ponovno izbruhnili izgredi, dejal, da »takšno stopnjevanje nasilja ni dopustno«.

V izgredih, ki sta se zgodila včeraj v Calaisu, je bilo ranjenih 22 ljudi. Štirje Eritrejci, stari od 16 do 18 let, so v kritičnem stanju s strelnimi ranami, poroča britanski BBC. V spopadih sta bila ranjena tudi dva policista.

Prvi izgred je izbruhnil po deljenju hrane v bližini bolnišnice na južnem obrobju Calaisa, kjer se je spopadlo približno sto migrantov iz Eritreje, oboroženih s koli in kamni, ter 30 Afganistancev. Nasilje je sprožil strel enega izmed Afganistancev, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Drugo nasilno soočenje migrantov je izbruhnilo v industrijski coni, od Calaisa oddaljeni približno pet kilometrov, kjer je med 150 in 200 Eritrejcev iz neznanega razloga poskušalo napasti okoli 20 afganistanskih migrantov. Po poročanju tujih medijev se je zgodil še tretji izgred, a podrobnejših informacij o njem ni.

Danes je v Calaisu mirno. Foto: Philippe Huguen/AFP

Včerajšnji izgredi v mestu ob Rokavskem prelivu so prvo večje nasilje od 1. julija lani, ko je bilo v spopadih ranjenih 16 ljudi. Calais je sicer že več let zbirališče migrantov, ki želijo na nezakonit način vstopiti v Veliko Britanijo. Oktobra 2016 je francoska oblast tam porušila ogromno nelegalno migrantsko naselje, znano kot Džungla, še prej pa iz njega izselila okoli 6000 prebežnikov. Ne glede na to v Calais vsak dan prihajajo novi migranti v želji, da se jim bo uspelo prebiti do Velike Britanije.