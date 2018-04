Carles Puigdemont se je pritožil na vrhovno sodišče

Madrid – Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki je trenutno v nemškem priporu, se je pritožil na špansko vrhovno sodišče in zahteval preklic obtožb, ki mu očitajo upor in zlorabo javnih sredstev. Te je špansko pravosodje izdalo po lanskoletnem referendumu o samostojnosti Katalonije, grozi pa mu do 30 let zapora.

Medtem ko se je Puigdemont pritožil na špansko vrhovno sodišče, je generalno tožilstvo dežele Schleswig-Holstein danes vložilo zahtevo za njegovo izročitev Španiji. Kot smo že pisali, so Puigdemonta pred dobrim tednom dni na podlagi evropskega pripornega naloga priprli v Nemčiji, ko se je s Finske vračal v Belgijo, kamor se je zatekel konec oktobra po razglasitvi neodvisnosti.

Puigdemont: Na dan referenduma ni bilo nasilja

V 85 strani dolgi pritožbi Puigdemont po navedbah španskih medijev zanika obe kaznivi dejanji in trdi, da na dan referenduma, 1. oktobra, ni bilo nobenega nasilja, ki je osnova za obtožbo o uporu.

»Španija ni demokracija« in »Katalonija ni Španija« so na svoje plakate zapisali udeleženci protesta v Berlinu, ki ga je organizirala Katalonska narodna skupščina (ANC). Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Pritožba, ki jo je pripravil Puigdemontov odvetnik Jaume Alonso Cuevillas, je bila vložena v imenu še dveh bivših katalonskih ministrov, Clare Ponsati in Lluisa Puiga. Clare Ponsati, nekdanja katalonska ministrica za izobraževanje, se je prejšnji teden predala škotski policiji v Edinburgu, a je bila ob plačilu varščine izpuščena na prostost.