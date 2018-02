Čas za slovo španskega predsednika vlade?

Nemara pa je čas, da španski premier Mariano Rajoy razmisli o odhodu. Po zadnji raziskavi, ki so jo pri Metrioscopii opravili za El País, kar 85 odstotkov vprašanih meni, da bi moral vajeti Ljudske stranke [PP] prepustiti kakšnemu mlajšemu kolegu. Za nameček jih tudi 62 odstotkov tistih, ki so mu ob zadnjih volitvah namenili svoj glas, pravi, da je »njegov čas minil«.



Dvainšestdesetletni Rajoy je na španski politični sceni že štiri desetletja in je nekako edini dolgoletni politični voditelj v Španiji, kajti vsi drug tabori so se vodstveno že pomladili. Potem ko je vajeti PP prevzel pred 14 leti, se je za premierski stolček potegoval kar petkrat. Na njem zdaj sedi od decembra 2011.



Ni zanemarljivo, da sta se v tem času, zaznamovanem s krizo, močno okrepili »protestni« stranki Podemos in Ciudadanos – in korenito zarezali v nekdanjo politično dvopolnost po špansko.



Prihodnje parlamentarne volitve bodo leta 2020, ko naj bi (na desnici) Rajoya, če se bo podal v tekmo, močno ogrozil vodja Ciudadanos (Državljani) Albert Rivera.