Če ga najdejo, bodo Puigdemonta prijeli

L. Z., STA

Helsinki - Finska policija je danes sporočila, da se bo ustrezno odzvala na zahtevo Španije za prijetje nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, ki se v tej nordijski državi trenutno mudi na obisku. Ne vedo sicer, kje je trenutno in ali sploh še je v državi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Finski preiskovalni urad NBI je v kratki izjavi sporočil, da je Španija »priskrbela zahtevane informacije« za uresničitev mednarodnega preiskovalnega naloga za prijetje Puigdemonta, vendar pa da trenutno njegova lokacija »ni znana«.

Puidgemont, ki se je sam podal v izgnanstvo v Belgijo, se je v četrtek odzval na povabilo finskega parlamenta, v petek pa je imel tudi govor na helsinški univerzi.





Lokacija Puigdemonta trenutno ni znana. Foto: Emmanuel Dunand/AFP

Kot je povedal eden od njegovih gostiteljev, naj bi Finsko zapustil danes.

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont se je po razglasitvi samostojnosti v katalonskem parlamentu pred pregonom zaradi upora in zlorabe javnih sredstev oktobra lani zatekel v Bruselj.

Španske oblasti so prejšnjo katalonsko vlado po referendumu o samostojnosti Katalonije oktobra lani odstavile in v skladu s 155. členom ustave prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine. Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo tako v katalonskem parlamentu večino.