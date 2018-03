Nemška SPD za novo veliko koalicijo kanclerke Angele Merkel

Berlin - Člani nemške socialdemokratske stranke soglašajo še z eno veliko koalicijo pod vodstvom krščanskodemokratske kanclerke Angele Merkel. Več kot pet mesecev po volitvah osrednja evropska država vendarle dobiva novo vlado, ki jo bodo po predvidevanjih sklenili že sredi marca.



Vprašanje sodelovanja v že tretji veliki koaliciji s konservativno CDU/CSU ter četrti vladi Angele Merkel je socialdemokrate globoko razdvajalo že vse od razglasitve volilnih rezultatov, ki so bili zanje najslabši po drugi svetovni vojni, a če so tedanji voditelji z neuspešnim kanclerskim kandidatom Martinom Schulzem na čelu 26. septembra razglašali odhod v opozicijo, so si po zaključku koalicijskih pogajanj premislili v veri, da so dosegli vse, kar so hoteli in še več.



S številnimi socialdemokratskimi programi v koalicijski pogodbi in obljubo ključnih ministrstev od finančnega do zunanjega so se podali v prepričevanje članov, med njimi še posebej mladih, ki jih je v opozicijo silil voditelj socialističnega pomladka Juso Kevin Kühnert. Kot kaže več kot 66 odstotokv glasov za, so bili pri mobilizaciji več kot 460 tisoč članov uspešnejši novi parlamentarni in strankarski voditelji Andrea Nahles, Olaf Scholz in drugi. Vsi Nemci, ki so se v primeru novih volitev bali še večjih prednosti za nacionalistično Alternativo za Nemčijo, si zdaj lahko oddahnejo.







Med njimi je tudi dolgoletna kanclerka Angela Merkel, ki je že imenovala krščanskodemokratske ministre v svoji novi vladi. Z novo generalno sekretarko CDU, ministrom za zdravstvo, kmetijsko ministricoin drugimi je odprla tekmo za prevlado v stranki po svojem odhodu iz aktivne nemške politike. SPD potrjevanje novih notranjih razmerij moči šele čaka, saj poznavalci verjamejo, da bo poskušala Andrea Nahles preprečiti ponovno imenovanjeza zunanjega ministra. Gre za veliko odgovornost, saj najstarejša nemška demokratična stranka na zadnjih raziskavah javnega mnenja dobiva le še šestnajst odstotkov glasov, CDU/CSu s 33 odstotki več kot dvakrat več.



Jasen ni še niti izid novih razmerij moči v bavarski krščanskosocialni CSU, ki pred odločilnimi jesenskimi deželnimi volitvami zdobiva novega ministrskega predsednika. Tudi konservativce ene najbolj razvitih nemških dežel je zelo prizadel vzpon AfD po izbruhu zgodovinske begunske krize.