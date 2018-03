Evropi se mudi pospešiti premike vojske

Evropska unija poskuša povečati in poenostaviti mobilnost vojaških enot in opreme po vsej celini. Da bi to dosegli, bo pri načrtovanju novih infrastrukturnih projektov treba upoštevati tudi vojaške in obrambne potrebe.

V spremenjenih varnostnih razmerah in v pričakovanju nadaljnjih sprememb se vojske članic Evropske unije in zveze Nato pogosto spopadajo z vprašanjem, kako enote in opremo iz enega dela Evrope čim hitreje premestiti na drugi konec celine.

Več milijard evrov vredni posegi

Poleg zastarele in neustrezne prometne infrastrukture, denimo preozkih cest in železniških tirov ter mostov s premajhno nosilnostjo, vojaške enote na rednih in izrednih premikih med državami ovirajo tudi številni birokratski postopki. Evropska komisarka Violeta Bulc je zato včeraj predstavila nov akcijski načrt za vojaško mobilnost. Ta novi korak k vzpostavljanju evropske obrambne unije bi po neuradnih ocenah lahko stal več milijard evrov in bo moral biti upoštevan v evropskih proračunskih pogajanjih.