Članstvo v EU kot alternativa članstvu v EU

Nasprotniki brexita bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih poskušali oživiti razpravo o smiselnosti britanskega izstopa iz Evropske unije in z njo ustvariti pogoje za novo glasovanje, tokrat o dogovoru s sedemindvajseterico.



»Nihče ne oporeka referendumu iz leta 2016. In nihče ne nasprotuje izstopu iz EU, če ta še vedno predstavlja odločitev volivcev,« je v zapisu na spletni strani svojega inštituta za globalne spremembe štiri dni po vstopu v novo leto poudaril nekdanji britanski premier Tony Blair. »Toda pravico imamo, da si premislimo, s tem ko naše dojemanje realnosti postane bolje informirano.«



Blair je prepričan, da Britanci pred malo manj kot dvema letoma niso vedeli o čem glasujejo, še manj pa so vedeli, kakšne posledice bo imela njihova odločitev. »Glasovali smo proti obstoječemu članstvu v Evropski uniji, ne pa tudi o tem, kakšen odnos z EU si želijo v prihodnosti.« Odgovor na to vprašanje bodo najverjetneje dobili že v nekaj mesecih. Kakršen koli že bo, laburistični politik ne verjame, da bo odražal voljo tistih, ki so podprli brexit.



Njegova rešitev? Novo glasovanje. Nasprotniki izstopa v letu 2018 vidijo svojo priložnost, oziroma zadnjo priložnost za to, da preprečijo uresničitev referendumske odločitve, za katero se bojijo, da je Britanijo postavila na nevzdržno pot. Tony Blair se je v minulih mesecih samoiniciativno postavil v vlogo njihovega neuradnega predstavnika. Vprašanje je, ali jim s tem ni naredil medvedje usluge: navsezadnje velja za enega najbolj nepriljubljenih britanskih politikov zadnjih nekaj desetletij. Vse njegove dosedanje intervencije so po mnenju kritikov predstavljale odlično reklamo za brexit, vključno z današnjo.



Simpatije do Evrope



Zakaj torej vztraja? Njegova vrnitev na politično prizorišče je v marsičem logična. Blair z njo poskuša zaščititi del svoje zapuščine. Nekdanji vodja laburistov svoje proevropskosti nikoli ni skrival: nekoč je bil med tistimi, ki so zagovarjali britansko članstvo v evru; njegove ambicije so segale čez Rokavski preliv, med drugim je želel postati predsednik evropskega sveta. V njegovem nasprotovanju brexitu je nedvomno precejšnja mera iskrenosti, za marsikoga tudi zdravega razuma. Toda tisto, kar mu manjka, so argumenti, na podlagi katerih bi lahko z izvedbo novega glasovanja upravičeno razveljavili referendum iz leta 2016, ne da bi s tem tvegali množičen revolt državljanov.



Ključen problem Blaira in vseh tistih, ki si želijo novega referenduma, je, da ne vidijo demokratičnih težav, ki jih ta ideja poraja. Kritike na svoj račun, češ da delujejo proti volji volivcev, ki so podprli britanski izstop iz EU, zavračajo kot neutemeljene. Demokratična razprava se po njihovih besedah ni končala s predlanskim referendumom. Ljudje imajo vso pravico, da si premislijo, ko vidijo alternative, ki jih Združeno kraljestvo ima zunaj EU.



Toda alternativa, ki jim jo efektivno ponujajo, to je obstanek v Evropski uniji, je natanko tista možnost, ki jo je na referendumu zavrnilo več kot 17 milijonov volivcev. Novi referendum torej ne bi bil nič drugega kot ponovitev predlanskega glasovanja, po vzoru ponovljenega referenduma o lizbonski pogodbi na Irskem leta 2009.



Poziv laburistom in evropskim voditeljem



Zavedajoč se te težave, Blair dopušča možnost, da bi volivci o članstvu v EU znova glasovali na prihodnjih splošnih volitvah, čeprav bodo te najverjetneje izvedene, ko bo država uradno že izstopila iz Unije. Prepričan je, da bi laburisti na voliščih gladko premagali konservativno stranko Therese May, če bi se odločno postavili proti brexitu, ne glede na to, da je veliko laburističnih volivcev na referendumu podprlo izstop države iz EU. Hkrati verjame, da bi morala EU svoja vrata pustiti odprta, če na Otoku slučajno pride do zasuka.



»Nič ni prepozno, dokler se ne zgodi,« je v zapisu in v intervjujih za več britanskih medijev poudaril Blair. Po njegovem mnenju Evropa dela napako, s tem ko se aktivneje ne postavlja proti odločitvi Združenega kraljestva: »Evropski voditelji ne bi smeli biti brezbrižni do posledic, ki jih bo [brexit] imel za Evropo.«



Na tej točki ima Blair po vsej verjetnosti prav. Njegove besede so dokaz, da Unija še zdaleč ni naravni zaveznik tistih, ki želijo preprečiti brexit in da se je v zadnjem letu sprijaznila z referendumsko odločitvijo Britancev, kljub začetnemu šoku, ki ga je ta povzročila. Nekateri evropski politiki jo dojemajo kot priložnost za resne reforme, ki so bile zaradi nasprotovanja Londona doslej neizvedljive. Prej ali slej bo postalo jasno, ali je bilo britansko članstvo res glavna ovira večji integraciji sedemindvajseterice ali zgolj izgovor za druge težave, ki jih ta poraja.