CSU za ostrejšo migrantsko politiko

Berlin – Bavarska CSU na ­novoletnih klavzurah pogosto­ poudarja svoj konservativni značaj, pozivi sestrske stranke krščanskih demokratov dolgoletne kanclerke Angele Merkel h konservativni revoluciji pa tik pred pogajanji o ponovni veliki koaliciji s socialdemokrati vendarle vzbujajo pozornost.



Nemčija je meščanska država, verjame vidni bavarski krščanskosocialni politik Alexander Dobrindt. »V Nemčiji ni leve republike in leve večine, kar se je jasno pokazalo na volitvah v bundestag 2017,« je ob tradicionalni novoletni klavzuri svoje CSU dosedanji zvezni prometni minister zapisal v prispevku za časopis Die Welt. Po njegovem prepričanju v številnih razpravah prevladuje levo mnenje »elitnega gibanja« iz šestdesetih let minulega stoletja. »Potrebujemo meščansko-konservativni preobrat!«



V Seeon, kjer je bavarska vladajoča stranka v minulih dneh razpravljala o svoji prihodnji usmeritvi, so demonstrativno povabili tudi madžarskega premiera Viktorja Orbána, ostrega kritika begunske politike krščanskodemokratske kanclerke. V običajnih časih bi bila to le poteza za poudarjanje videza tradicionalne konservativnosti, saj je madžarski premier obiskoval München že prej, a je na zadnjih parlamentarnih volitvah tudi CSU dosegla najslabši rezultat po letu 1949 in slabo leto pred domačimi deželnimi volitvami bavarski konservativci bijejo plat zvona. Tudi v eni najbogatejših nemških dežel, v kateri CSU tradicionalno vlada z absolutno večino, je nacionalistična Alternativa za Nemčijo konec septembra dosegla več kot 12 odstotkov in krščanskosocialni premier Horst Seehofer je že napovedal odhod iz münchenske vladne palače.