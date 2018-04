Danski izumitelj mora do smrti v zapor zaradi umora novinarke

Dansko sodišče je izumitelja Petra Madsena spoznalo za krivega mučenja in umora švedske novinarke Kim Wall. Dosodilo mu je dosmrtno zaporno kazen. Med izrekom kazni je danski izumitelj in milijonar kazen mirno sprejel.



Kot je povedala sodnica Anette Burkoe, se je sodišče strinjalo, da je bila smrt Wallove nasilna, Madsen pa da ni dal zadovoljivega pojasnila, kako je novinarka umrla. Slednji je ves čas zanikal, da bi Kim Wall umoril na svoji podmornici in vztrajal, da je bila njena smrt nesreča. Je pa priznal, da jo je po smrti razkosal in dele njenega telesa vrgel v morje.



Tožilec je v obtožnici trdil, da je bil razlog za umor seksualne narave in načrtovan, saj da je imel Madsen na podmornici v času obiska novinarke predmete, ki jih običajno med plovbo ni imel. Medtem je Madsenova obramba trdila, da bi ga morali obsoditi le za razkosanje trupla.