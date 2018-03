Demokratični prostor v svetu se spet oži

Berlin – V odgovor na izzive­ Rusije, Kitajske, Bližnjega vzhoda, brexita in ameriškega izpodbijanja veljavnih trgovinskih dogovorov kanclerka Angela Merkel poskuša še bolj združiti Evropo. V času naraščajočih nacionalizmov ter vztrajnih dvomov o nemški vlogi v minulih krizah je to zapletena naloga.



Iz konservativno-nacionalistične Poljske je bila Nemčija doslej vajena ostrih, nepomirljivih glasov z neuradnimi, a vznemirjajočimi, zahtevami po milijardnih reparacijah za zločine iz več kot sedem desetletij oddaljene druge svetovne vojne. Ko je kanclerka Angela Merkel manj kot teden dni po ponovni izvolitvi v ponedeljek obiskala Varšavo, je s poljskimi sogovorniki presenetljivo složno razpravljala o skupnih prizadevanjih za močno Evropo, skupno evropsko agendo in ohranjanju dobrih odnosov.



Kaj se je spremenilo? Evropa se sooča z varnostnimi izzivi, o katerih so vsaj v Berlinu mislili, da jih je pred četrt stoletja vzela s seboj v grob hladna vojna, Poljaki, ki so bili po vladnem prvenstvu nacionalistične stranke Zakon in pravičnost videti polni sami sebe in svoje domnevne veličine, pa zdaj očitno ponovno premlevajo staro zgodovinsko lekcijo, da v plesu nacionalizmov po navadi zmaga močnejši – in da to niso oni.