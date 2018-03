Dialog in mirno sobivanje nimata alternative

Srbski predsednik Aleksandar­ Vučić je pripadnike­ posebne­ enote kosovske policije, ki so v ponedeljek aretirali vodjo­ srbskega vladnega urada za ­Kosovo Marka Đurića, označil za teroriste, oblečene v policijske uniforme. Predsednik Srbske liste Goran Rakić je potrdil, da bodo izstopili iz kosovske vlade.



Vučić je po zasedanju sveta za nacionalno varnost označil Đurićevo aretacijo za brutalno provokacijo in najtežje kriminalno dejanje kosovskih oblasti, ki so ga izvedle ob neposredni podpori misije EU na Kosovu Euleks, ki je spremljala vozila kosovske policije. Vučić je ocenil, da so nekateri v EU pomagali Albancem ustrahovati Srbe na Kosovu. Poudaril je, da so teroristi, oblečeni v policijske uniforme, vpadli na mirno srečanje srbskih državljanov v okviru notranjega dialoga o kosovskem vprašanju in poskusili pokazati, da lahko zavzamejo sever srbske pokrajine.



Teroristi v uniformah



Po njegovem so posebne policijske enote, ki jih je označil za teroristično skupino, ki je vrgla šok bombe in tepla ljudi, prijele Đurića zato, ker jim ni všeč, kaj si misli o njihovi teroristični državi. Poudaril je, da bodo odgovarjali vsi, ki so sodelovali v Đurićevi »ugrabitvi«. Kot laž je zavrnil napovedi predstavnikov kosovskih oblasti, da bodo skladno z bruseljskim sporazumom začeli uresničevati dogovor o oblikovanju skupnosti srbskih občin na Kosovu. Srbe na Kosovu je pozval k miru ter jim zagotovil, da jih ne bo nihče pregnal.



Đurića so po aretaciji ­izgnali s Kosova, ker se je kljub zavrnitvi dovoljenja za obisk na Kosovu z generalnim sekretarjem srbskega predsednika Nikolo Selakovićem udeležil okrogle mize o odnosih med Beogradom in Prištino v Kosovski Mitrovici. Đurić je poudaril, da so albanski separatisti v Prištini ob podpori mednarodnih zahodnih krogov, ki podpirajo samo­oklicano neodvisnost Kosova, napadli srbski narod na severu Kosova, da bi z nasiljem in zastraševanjem zasedli to ozemlje. Priznal je, da so ga kosovski policisti tepli in mu grozili.



Direktor kliničnega centra v Kosovski Mitrovici Milan Ivanović je povedal, da je bilo v policijskem posredovanju ranjenih 32 ljudi, med njimi pet huje. V bolnišnici so 17 ljudi oskrbeli zaradi solzivca, so pa bile tudi hujše poškodbe zaradi udarcev s cevmi in puškinimi kopiti. Na intenzivnem oddelku je še vedno kosovski minister za kmetijstvo Nenad Rikalo zaradi poškodb trebuha. V bolnišnici je tudi Đurićev namestnik Željko Jović s poškodbami medenice. Srbi s severa Kosova so takoj po incidentu blokirali cesto med Zvečanom in Kosovsko Mitrovico v kraju Rudare.



Izstop Srbov iz vlade



Predsednik Srbske liste Goran Rakić je napovedal, da bo deset večinsko srbskih občin na Kosovu sredi aprila vzpostavilo skupnost srbskih občin, kot določa bruseljski sporazum, ki sta ga ob posredovanju EU dosegla Beograd in Priština. Po pogovorih z Vučićem je potrdil, da Srbska lista izstopa iz vlade v Prištini, ki je tudi ne bo podprla. Z njenim odhodom bo postavljena pod vprašaj šibka parlamentarna večina, ki jo ima vlada Ramusha Haradinaja. Srbska lista ima deset poslancev v parlamentu, tri ministre v vladi in namestnika premiera.



Predsednik kosovskega parlamenta Kadri Veseli je označil Đurićevo aretacijo za dokaz suverenosti Kosova. Poudaril je, da se morajo srbski predstavniki zavedati, da morajo za obisk Kosova imeti dovoljenje Prištine. Kosovski zunanji minister Behgjet Pacolli je že pred incidentom poudaril, da nihče ne more brez dovoljenja vstopiti na kosovsko ozemlje. Opozoril je, da bo vsak, ki bo to poskusil, aretiran.



Ameriški veleposlanik v Beogradu Kyle Scott je ocenil, da je incident na severu Kosova velik korak nazaj. Na twitterju je poudaril, da dialog in mirno sobivanje vseh narodov na Balkanu nimata alternative. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je tvitnila, da je treba umiriti razmere in ohraniti dialog. Tako meni tudi voditeljica urada EU na Kosovu Natalija Apostolova, ki je pozvala Beograd in Prištino, naj bosta zadržana in naj pokažeta zrelost, da trenutne razmere na Kosovu ne bodo eskalirale.