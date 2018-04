Dialog nemih in gluhih

Dunaj – Slovenija je včeraj­ uradno prevzela vodenje enega­ izmed najpomembnejših organov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi­ (Ovse). Če v teh časih razplamtele nove hladne vojne te mednarodne organizacije ne bi bilo, bi si jo po besedah državnega sekretarja na slovenskem zunanjem ministrstvu Andreja Logarja »bilo treba izmisliti«.



»V zadnjih petindvajsetih letih še nismo bili v tako težkih varnostnih razmerah.­ Česa takega nismo doživeli od šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Naša generacija se je prvič znašla sredi resne hladne vojne, ki si je nismo mogli niti predstavljati, saj smo verjeli, da je relikt preteklosti,« je za Delo povedal veteran slovenske diplomacije Andrej Logar, ki je včeraj v avstrijski prestolnici uradno odprl začetek štirimesečnega slovenskega predsedovanja forumu za varnostno sodelovanje Ovseja. Tudi generalni sekretar te organizacije Thomas Greminger je predvčerajšnjim v gostujočem komentarju za ruski dnevnik Kommersant opozoril, da meja med vojno in mirom izginja ter da bi svetovni voditelji morali umiriti konje, sicer se bo vse skupaj končalo zelo slabo, »in to za vse«. »Smo na robu propada, zato moramo nujno narediti korak nazaj ... in se spet začeti pogovarjati,« je posvaril švicarski diplomat.



Tudi Logar, ki je bil še pred nekaj leti slovenski veleposlanik v Združenih narodih, je za Delo povedal, da se trenutna kriza kaže že v tem, da se v varnostnem svetu te mednarodne organizacije veti vrstijo skoraj vsak dan. Zato obstaja upanje, da bodo vsaj v okviru Ovseja vzpostavili dialog. Slovenija, ki je pred leti predsedovala tej organizaciji, je bila na čelu foruma za varnostno sodelovanje že dvakrat, a to so bili časi, ko je bil Ovse, kakor je v uvodnem nagovoru diplomatov 57 sodelujočih v tej organizaciji povedal Logar, »žrtev lastnega uspeha« iz prejšnje hladne vojne in je razmišljal o preoblikovanju, zdaj pa je skorajda edina mednarodna organizacija, ki še omogoča dialog med tistimi, ki so se znašli na okopih nove.



Tradicionalni duh Ovseja



A da tudi v Ovseju, ki je bil leta 1975 ustanovljen kot Konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi, da bi vzpostavil dialog med takratnima zahodnim in vzhodnim blokom, diplomatski pogovori čedalje bolj spominjajo na ostre besedne spopade, ki včasih mejijo na vojno hujskaštvo, je včeraj pokazala tudi razprava po Logarjevem govoru. Sprva so veleposlaniki v Ovseju še diplomatsko hvalili ambiciozen program Slovenije, ki bo v naslednjih štirih mesecih potekal pod taktirko njenega veleposlanika v tej organizaciji s sedežem na Dunaju Andreja Benedejčiča, ruski predstavnik Anton Mazur je celo presenetil slovensko delegacijo, ko ji je odrecitiral del Prešernove Zdravljice, ki se konča v tradicionalnem duhu Ovseja: »ne vrag, le sosed bo mejak«. A kmalu zatem je »zahodni blok« z obtožbami o ruski aneksiji Krima izzval ruski odgovor, ki je ZDA, Veliko Britanijo in Francijo obtožil licemernosti pri obrambi nekaterih suverenih držav, hkrati pa da so z nedavnim napadom na Sirijo dokazale, da jim je za ta načela vseeno. Potem so se seveda usuli ostri odzivi obtožene zahodne protisirske koalicije, v katerih so obtožili Rusijo izvajanja propagandne vojne in podpiranja uporabe kemičnega orožja.



Kljub tovrstnemu »dialogu« so slovenski diplomati prepričani, da jim bo v kratkem času njihovega vodenja foruma, ki je poleg stalnega in ministrskega sveta edino telo v Ovseju s pravico do odločanja, uspelo izvesti načrtovane projekte, med katerimi je tudi krepitev ukrepov za povrnitev izgubljenega zaupanja med novimi hladnovojnimi sovražnicami. Poleg tega Slovenija pripravlja posebni posvet o razlogih in naukih prve svetovne vojne, ki se je končala pred 100 leti, nekatere vzporednice med takratnim in sedanjim časom pa so po Logarjevih besedah »preprosto strašljive«. Skupaj s stalnim svetom bodo pripravili razpravo o sredozemski regiji in Zahodnem Balkanu, kjer ima Ovse skoraj polovico opazovalskih misij. Ker ima Slovenija veliko izkušenj z razminiranjem (organizacija ITF je pred kratkim praznovala 20. rojstni dan), bo tudi to ena od tem slovenskega predsedovanja forumu. Poleg tega bodo med štirimesečnim predsedovanjem namenili veliko pozornosti temu, kako v mirovne in varnostne procese čim bolj vključiti ženske.