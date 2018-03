Do navideznega izstopa Britanije iz EU še leto dni 

Vse se je začelo s pismom, ki ga je britanski veleposlanik pri EU 29. marca 2017, devet mesecev po referendumu, na katerem je 52 odstotkov Britancev glasovalo za izstop iz povezave, predal predsedniku evropskega sveta Donaldu Tusku. V njem je britanska premierka Theresa May sedemindvajseterico seznanila z namero Združenega kraljestva, da po več kot štirih desetletjih članstva izstopi iz Unije, v kateri se v resnici nikoli ni počutilo povsem domače. S tem je sprožila dvoletni proces pogajanj, kot ga določa 50. člen lizbonske pogodbe.



Leto dni po tem prelomnem dogodku v zgodovini evropskega povezovanja je ta proces sedaj na polovici: če bo vse šlo po načrtih, bo država čez leto dni izstopila iz EU, a zgolj na videz. Takrat bo namreč začelo teči 21-mesečno prehodno obdobje, v katerem bo Britanija še vedno del evropskega enotnega trga in carinske unije. To pomeni, da bo še vedno morala spoštovati vsa evropska pravila in zakonodajo, čeprav nanje ne bo več imela neposrednega vpliva. Za nekatere je to poraz brez primere, za druge nujen korak na poti k brexitu.



Prilagajanje pogajalskih izhodišč



Britanska vlada je še konec lanskega leta vztrajala, da na kaj takega nikoli ne bo pristala. Toda dinamika pogajanj, predvsem pa njihov časovni okvir, sta jo prisilila, da je postopoma spremenila svojo strategijo in prilagodila pogajalska izhodišča. Od končnega cilja - brexita v pravem pomenu besede - ni odstopala. Theresa May je pred začetkom včerajšnje turneje po Angliji, Škotski, Walesu in Severni Irski Britancem zagotovila, da bo država z brexitom ponovno prevzela nadzor nad »našimi zakoni, našimi mejami in našim denarjem«. »Ko bomo enkrat izstopili iz EU, tja ne bomo več pošiljali velikih količin denarja, tega bomo lahko porabili za svoje prioritete, kot so financiranje zdravstvenega sistema in šol,« je pojasnila Mayeva.

Theresa May v družbi litovske predsednice Dalie Grybauskaite in slovenskega premiera Mira Cerarja na nedavnem zasedanju voditeljev EU v Bruslju. Foto: Geert Vanden Wijngaert/Reuters

Čeprav premierka na referendumu leta 2016 ni podprla izstopa iz EU, je po prevzemu položaja prevzela retoriko njegovih najbolj odločnih zagovornikov. Poldrugo leto kasneje je prepričana, da se v njem skrivajo »resnične priložnosti« in da je pred državo »svetla prihodnost«.



Uspeh brexita bo po mnenju večine strokovnjakov odvisen od ohranjanja dobrih odnosov z EU predvsem na gospodarskem področju. To je že ves čas tudi ključna prioriteta britanske vlade. »Verjamem, da lahko sklenemo dober [trgovinski] dogovor, ki ne bo vključeval carin, in čim manj ovir v trgovanju, tako da lahko ohranimo dostop do trgov znotraj EU, hkrati pa iščemo nove priložnosti drugod po svetu,« je poudarila premierka.



Računanje na (ne)uspeh



Opozicija in nasprotniki brexita opozarjajo, da so njene ambicije neuresničljive in ne ponujajo ustreznih odgovorov na izzive, ki jih prinaša izstop iz EU. Namesto njih zagovarjajo obstanek države na skupnem trgu ali pa vsaj carinski uniji, oziroma razpis novega referenduma o končnem dogovoru, ki bi efektivno razveljavil tistega iz leta 2016. Slednjo »rešitev« med drugim zagovarja nekdanji premier Tony Blair, ki je na prvo obletnico uveljavitve 50. člena ponovil prepričanje, da je brexit še vedno mogoče zaustaviti. »Nič ni prepozno dokler ne izstopimo. Mislim, da je danes ta možnost verjetnejša, kot je bila še pred nekaj meseci,« je povedal.



Nekdanji premier in ostali nasprotniki izstopa računajo na to, da vladi ne bo uspelo zaključiti pogajanj, tako kot si je zamislila. Med drugim ne verjamejo, da bo uspela najti ustrezno rešitev za irsko vprašanje in z njo prepričati ne le evropsko pogajalsko stran, ampak britanski parlament. Vse bo jasno jeseni, ko se bodo britanski poslanci morali izreči o svoji podpori končnemu dogovoru z EU. Njegova zavrnitev v britanskem parlamentu bi lahko prinesla konec vlade Therese May in povzročila resno škodo pogajanjem z Unijo. Kaj bi se v tem primeru zgodilo z brexitom, ni jasno.



Britanski vpliv v svetu



Bistveno bolj jasno je, kaj si o vsem skupaj misli britanska javnost. Odnos volivcev do brexita se od referenduma po javnomnenjskih raziskavah ni bistveno spremenil. Javnost je še vedno močno razdeljena glede tega, ali je bil ta pametna ali slaba odločitev, poenotena pa je vsaj o dveh stvareh: da se britanska vlada pogaja slabo in da je referendumski izid treba spoštovati.



Leto dni pred uradnim izstopom Britanije iz EU, ki mu bo sledilo vsaj 21-mesečno prehodno obdobje, o brexitu potekajo podobne razprave kot v času referendumske kampanje. Njegovo dominanco je v zadnjem času prekinil zgolj napad v Salisburyju, s katerim se je Združeno kraljestvo po naključju ponovno znašlo v središču svetovnega dogajanja. Usklajena mednarodna reakcija na napad je demonstrirala obseg britanskega vpliva v svetu. In vsaj nekoliko utišala ugibanja o njegovem neizogibnem slabenju.