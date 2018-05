Dvoboj egov na italijanskem odru

Čeprav je na pogajalski mizi vse manj opcij za sestavo vlade, je italijanski predsednik izključil možnost predčasnih junijskih volitev. Sergio Mattarella se zavzema za oblikovanje kratkotrajne vlade, citirajo italijanski mediji vir iz predsedniške palače.



Natanko dva meseca po volitvah in kljub štirim krogom neuspešnih pogovorov o oblikovanju nove rimske vlade se je predsednik republike Sergio Mattarella izrecno izrekel proti predčasnim volitvam. Med prazniki je nastal vtis, da je propadel tudi poskus med populističnim Gibanjem 5 zvezd in Demokratsko stranko. Predsednik je včeraj za 7. maj napovedal novi krog konzultacij o vladi.



Prioriteta proračuna



Šefu države, ki je v povolilnem obdobju ključni arbiter v italijanski politiki, ni do tega, da bi razpisal volitve, išče pot iz nastale blokade, prizadeva si za sestavo vlade za določen čas, ki bi pripravila proračun za leto 2019. »Predsednik je trdno prepričan, da mora država sprejeti proračun, in to predvideva vlado, ki naj bi trajala najmanj do decembra«, so tiskovne agencije v četrtek povzele vir s Kvirinala.



Predsednik je hkrati čakal tudi na zasedanje vodstva Demokratov, slednje se je včeraj odločalo o tem, v katero smer bo šla stranka oziroma o koalicijskih pogajanjih z Gibanjem 5 zvezd. Medtem so se nadaljevala spopadanja med »zmagovalcema« volitev, dogovor med Luigijem Di Maiom in voditeljem Lige Matteom Salvinijem, je videti čedalje bolj oddaljen. Potrpežljivosti očitno ni več. Prvak Gibanja 5 zvezd je v prazničnem tednu zahteval, naj se Italijani čim prej, torej junija, vrnejo na volišča. Takšna napoved je med drugim vznemirila finančne trge, ki bojijo dodatne krepitve skrajno desne Lige in protisistemskega gibanja na račun tradicionalnih strank; jedro teh je vse tanjše, to kažejo volitve drugod po Evropi, pa tudi nedavne lokalne volitve, na katerih je slavila desna sredina, to zadnjo nedeljo je v FJK triumfirala predvsem skrajna desnica.



Kaj še ostane



V zvezi z načrti predsednika Mattarelle in oblikovanjem kratkotrajne vlade pa možnosti ni na pretek: v kolikor rešitve ne bo, niso izključene niti volitve septembra ali oktobra. Omenjena vlada, oblikovana samo za določen čas, bi lahko nastala samo ob podpori bodisi Gibanja 5 zvezd bodisi Lige, morda celo obeh. Ena in druga stranka to možnost, sicer v različni meri, odklanjata. Di Maio hoče vnovične volitve, potem ko je možnost dogovora z Demokratsko vlado zaradi nasprotovanja nekdanjega voditelja Mattea Renzija zvodenela. Salvini nasprotuje; ne samo parlamentarni izzid marca, tudi lokalne rezultate v južnoitalijanskem Moliseju in minulo nedeljo v Furlaniji-Julijski krajini pojmuje kot zadosten razlog za to, da vlado prevzeme Liga.



Med možnostmi predsednika, čigar naloga je imenovanje novega predsednika vlade, so, skratka, redke opcije. Na primer oblikovanje neke vrste tehnične vlade. Mattarella bi lahko izbral spoštovano figuro, nepolitika, in mu dal mandat za določene reforme oziroma ukrepe, kot sta recimo proračun in nova volilna zakonodaja. Možnost je še vlada vseh oziroma vlada narodne rešitve, v kateri bi sodelovale vse politične stranke, ne glede medsebojne razlike. Omenja se tudi ideja manjšinske vlade, ki ne bi imela večinske podpore, vsakič sproti bi morala za določene ukrepe iskati strankarsko podporo. Če pa za omenjene tehnične rešitve, kakor je videti zdaj, ne bo večinske podpore parlamenta, so zmožnosti, razen predčasnih volitev, izčrpane.



Razklani Demokrati



Demokratska stranka (DS) je razdeljena glede oblikovanja vlade z Gibanjem 5 zvezd. Nekdanji vodja levosredinske stranke Matteo Renzi, ki je na marčnih volitvah doživela velik poraz, ima še vedno močan vpliv, izkoristil je dogotrajni spor med tistimi, ki hočejo pogovore z G5Z in onimi, ki so proti. Po njegovem mnenju je sodelovanje med strankama zaradi različnih stališč »nemogoče«. Interim voditelj Maurizio Martina, ki je prevzel vodenje po Renzijevem odstopu, je komentiral, da so v Demokratski stranki pripravljeni razmisliti, čeprav so prvotno vztrajali, da bodo odšli v opozicijo. Razkol med Renzijem in Martinom, ki je že spletal vez s 5 zvezdami, se je okrepil po intervjuju nekdanjega premiera v televizijski oddaji Che tempo che fa.



Demokratsko stranko, ta je bila na oblasti od leta 2013, je na parlamentarnih volitvah podprlo samo 17 odstotkov Italijanov. Je velika poraženka volitev, vprašanje je, ali bi kljub temu lahko igrala odločilno vlogo pri oblikovanju vlade, ki jo Italija neuspešno sestavlja že malone dva meseca. Gibanje 5 zvezd je nedavno sprejelo ultimat Demokratov, da dokončno prekine pogovore z Ligo, ki je v desnosredinskem zavezništvu s stranko Naprej, Italija Silvia Berlusconija. Gibanje je od Lige zahtevalo, da se odreče ostarelemu nekdanjemu premieru in se sama pridruži koalicijskim pogajanjem, tega njihov voditelj Matteo Salvini ni bil pripravljen narediti.



Primat Salvinija



Di Maio in Salvini sta različnih mnenj glede predčasnih volitev, slednji jim nasprotuje in vztraja, da bi morala novo vlado voditi Liga, ker je četrtega marca zbrala največ glasov v okviru desnosredinskega zavezništva – s 36 odstotki glasov zmagovalca parlamentarnih volitev. To isto je ponovil te dni na prireditvi v severnoitalijanskem Bergamu, pri tem se je lahko skliceval na uspeh desne sredine na nedavnih deželnih volitvah v Moliseju na italijanskem jugu in minulo nedeljo v Furlaniji-Julijski krajini. V FJK je Liga prejela trikrat več glasov v Berlusconijeva stranka Naprej, Italija, Salvini vsekakor utrjuje svoj primat. Obenem je Gibanje 5 zvezd v preteklih dveh mesecih izgubilo ogromno številoo glasov.