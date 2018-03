EU in Velika Britanija dosegli dogovor o prehodnem obdobju

Prehodno obdobje po brexitu bo trajalo do decembra 2020.

Ka. M., STA

Bruselj – Evropska unija in Velika Britanija sta danes dosegli dogovor o prehodnem obdobju po brexitu, ki je napovedan za 29. marec 2019, je danes v Bruslju sporočil glavni pogajalec Unije Michel Barnier. Dogovor je opisal kot pomemben korak na poti do izstopa Kraljestva iz EU, a je opozoril, da bo pravno gotovost prinesla šele ratifikacija ločitvenega sporazuma.

Prehodno obdobje bo trajalo do decembra 2020, torej 21 mesecev, kar je skoraj dve leti, kolikor si je želela britanska stran. Kot je povedal Barnier, Britanija v tem obdobju ne bo več sodelovala pri odločanju v Uniji, bo pa ohranila vse koristi notranjega trga, carinske unije in drugih evropskih politik. Posledično bo morala spoštovati vso evropsko zakonodajo, enako kot države članice.

Pogajalci so se tudi dogovorili, da bodo imeli državljani, ki bodo prišli na Otok med prehodnim obdobjem, enake pravice kot tisti, ki so prišli pred brexitom, kar je ves čas zahtevala Unija. Britanija bo lahko v prehodnem obdobju podpisala in ratificirala nove dogovore s tretjimi državami, ki pa jih bo lahko uveljavila šele po koncu tega obdobja, je poudaril glavni britanski pogajalec David Davis.

Po intenzivnih pogajanjih v zadnjih dneh sta se strani dogovorili o večini ločitvenega sporazuma, ki pokriva tri prednostna ločitvena vprašanja – pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku – ter prehodno obdobje.

Nekatera pomembna vprašanja še vedno ostajajo neodgovorjena

Pogajalci so se danes dogovorili, da mora biti sporna skrajna ali rezervna rešitev, po kateri Severna Irska brez drugačnega dogovora ostane v carinski uniji, del pravnega besedila ločitvenega sporazuma. Britanska premierka Theresa May je sicer še pred nekaj tedni izjavila, da noben britanski premier ne bi nikdar sprejel takšne ideje, saj spodkopava ustavno celovitost Združenega kraljestva.

Poleg meje med Irsko in Severno Irsko pogajalski strani prav tako še nista dosegli dogovora o pristojnostih Sodišča EU v obdobju tranzicije, odprto ostaja tudi vprašanje statusa Gibraltarja po brexitu.

Ko bo dogovor o tranzicijskem obdobju potrjen – pogajalci si želijo, da bi ga voditelji EU podpisali na vrhu Unije ta konec tedna –, se bosta pogajalski strani osredotočili na pogajanja o prihodnosti odnosov med Unijo in Veliko Britanijo. Pogajalci si prizadevajo za to, da bo dogovor dosežen jeseni, da ga bodo pred brexitom ratificirale države članice EU in Velika Britanija, še navaja britanski BBC.