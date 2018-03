EU na kriznih pogovorih o zastrupitvi Skripala

O kaznovanju Moskve za zastrupitev vohuna razmišljajo tudi Češka, Litva, Danska in Irska.

Ma. F., STA

Bruselj, Washington – Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini se je v nedeljo sešla na kriznih pogovorih s predstavnikom EU v Moskvi Markusom Edererjem v zvezi z zastrupitvijo nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala. O izgonu diplomatov iz Rusije zaradi omenjene afere medtem razmišlja ameriški predsednik Donald Trump.

Voditelji članic EU so odločitev o tem, da vodjo delegacije EU v Rusiji pokličejo na pogovore, sprejeli na vrhu v Bruslju v noči na petek. Podprli so tudi oceno Velike Britanije, da je za napad z živčnim strupom na agenta v Salisburyju »zelo verjetno« odgovorna Rusija in da ni verjetnega alternativnega pojasnila.

Iz pisarne Mogherinijeve niso sporočili podrobnosti nedeljskih pogovorov, so pa navedli, da se bodo pogovori z Edererjem nadaljevali v prihodnjih dneh.

Velika Britanija je zaradi zastrupitve dvojnega agenta, za katero krivi Rusijo, izgnala 23 ruskih diplomatov, Rusija pa je v odgovor izgnala 23 britanskih diplomatov. O kaznovanju Moskve za zastrupitev vohuna razmišlja še nekaj evropskih držav, med drugim Češka, Litva, Danska in Irska. Svojo odločitev bodo po pričakovanjih sporočile danes.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v petek dejala, da so za odgovor za napad potrebne nadaljnje usklajene akcije, francoski predstavniki pa so sporočili, da je tudi Pariz pripravljen ukrepati.

O izgonu diplomatov iz Rusije zaradi omenjene afere razmišlja tudi ameriški predsednik Donald Trump. Kot so v nedeljo povedali neimenovani viri v Beli hiši, bi bila lahko končna odločitev odvisna od odgovora posameznih evropskih držav na zastrupitev Skripala in njegove hčere z živčnim strupom. Odločitev Washingtona bi bila po poročanju tujih tiskovnih agencij lahko znana že danes.

Rusija odločno zanika, da je odgovorna za napad na Skripala.