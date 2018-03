EU ima dovoj, od Facebooka terja pojasnila

L. Z., STA

Bruselj - Evropska komisija je v začetku tedna Facebooku poslala pismo s pozivom, naj v dveh tednih zagotovi ustrezna pojasnila v povezavi z očitano zlorabo osebnih podatkov z namenom vplivanja na ameriške volitve v korist Donalda Trumpa. Facebook med drugim sprašuje, ali so bili v aferi prizadeti tudi državljani EU.

Ali so bili v nedavni aferi prizadeti tudi osebni podatki državljanov EU? Če so bili, kako nameravate o tem obvestiti oblasti in uporabnike? To je vprašala evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov Vera Jourova v pismu, naslovljenem na operativno direktorico Facebooka Sheryl Sandberg.

Komisarka, ki je razočarana, ker se Facebook doslej še ni ustrezno odzval na izražene skrbi, je Sandbergovo vprašala tudi, ali je prepričana, da se zgodba s Cambridge Analytico ne more več ponoviti, in ali meni, da bi bilo treba tudi za digitalne platforme uvesti strožja pravila, ki veljajo za tradicionalne medije.





Vera Jourova je razočarana, ker se Facebook doslej še ni ustrezno odzval na izražene skrbi. Foto: Igor Zaplatil/Delo

Afera z zlorabo osebnih podatkov uporabnikov Facebooka je izbruhnila nekaj mesecev pred uveljavitvijo korenite reforme evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. V Bruslju svarijo, da bo z novimi pravili takšno početje zelo drago - podjetjem grozi kazen v vrednosti do štirih odstotkov njihovega letnega prometa. Nova pravila sicer ne bodo veljala retrospektivno, tako da v omenjenem primeru ne pridejo v poštev.

K zagotovitvi popolne varnosti osebnih podatkov so digitalne titane minuli konec tedna pozvali tudi voditelji članic EU: »Socialna omrežja in digitalne platforme morajo zagotoviti transparentne prakse in popolno zaščito zasebnosti državljanov in osebnih podatkov.« Poleg tega so to temo uvrstili na dnevni red majskega vrha v Sofiji, ki je sicer posvečen Zahodnemu Balkanu.

Facebook je tarča očitkov zaradi informacij, da je britansko podjetje Cambridge Analytica zlorabilo podatke približno 50 milijonov njegovih uporabnikov za prirejanje osebnih sporočil v politične namene. Tako naj bi vplivali na kampanjo o izstopu Velike Britanije iz EU kot na izid ameriških volitev leta 2016.