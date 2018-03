EU zahteva od Trumpa trajno izvzetje

Po negotovosti, ki je trajala do zgodnjih jutranjih ur, je vrh EU le sprejel odziv na odločitev Donalda Trumpa o carinah na jeklo in aluminij. Uniji je po intenzivnih pogovorih z Washingtonom na različnih ravneh sicer uspelo doseči izvzetje, ki bo veljalo do 1. maja, a težave ostajajo.

Vrh je je obžaloval odločitev o carinah in opozoril, da takšnih ukrepov ni mogoče utemeljevati z nacionalno varnostjo. Zaščita celotnega sektorja v ZDA po njihovem mnenju ni primerna rešitev za dejanske težave prevelikih zmogljivosti v jeklarstvu v svetu. Glede tega Unija ponuja ZDA pogovore na več ravneh.

Kljub temu da nove carine zanjo sprva ne bodo veljale, Unija ni zadovoljna. Washington je pozvala, naj bo izvzetje trajno. Poudarili so še, da so čezatlantski odnosi temelj varnosti in blaginje obeh,k ZDA in EU.

Tudi evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström, ki se je v sklepni fazi pogajala v Washingtonu, je sporočila, da »EU ni vir globalnih težav v jeklarskem in aluminijskem sektorju«. Zato da bi se morali vprašanj lotiti skupaj.

Po mnenju Malmströmove bi si morali prizadevati za ohranjanje globalnega sistema, ki temelji na pravilih. EU ne izključuje tega, da bo za varovanje svojih pravic sprožila postopke v WTO.