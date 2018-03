Evropo in Turčijo najbolj druži kršenje človekovih pravic

V ponedeljek sta se v bolgarski Varni na večerji srečala vrh Evropske unije in Turčije. Obe strani sta se na srečanju, ki je spominjalo na »vljudnostno« kavo nekdanjih partnerjev, obnašali (pretvarjali), kot da se v zadnjih letih ni zgodilo nič prelomnega in je turško približevanje EU še vedno »živ proces«. Iluzij bi bila težko močnejša.



»Turčija je demokratična država in pravna država, ki spoštuje temeljne človekove pravice,« je pred vodilnimi evropskimi tehnokrati v Varni dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Zvenelo je kot prvovrstna politična šala, celo satira, a to žal ni bila. Njen avtor je namreč državo po propadlem poizkusu vojaškega udara 15. julija 2016 porinil globoko v avtoritarnosti, kjer ni prostora ne za vladavino prava ne za človekove pravice. Nasprotno. Država-kandidatka za pridružitev Evropski uniji je postala simbol kršenja človekovih pravic in izkoriščanja sodstva – in ostalih pravnih sredstev – za obračunavanje z opozicijo in s civilno družbo. Kolikor je te sploh še ostalo. Obenem je Turčija – s tiho privolitvijo Evropske unije – krenila na vojaški pohod po severozahodni Siriji, ki je namenjen razbitju kurdske avtonomije in vojaških zmogljivosti.



Med čistkami, ki jih je po propadlem poizkusu državnega udara sprožil režim Stranke pravičnosti in razvoja (AKP), je bilo po podatkih spletne strani Turkey Purge do zdaj priprtih 133.257 ljudi. Od tega jih v zaporu trajno ostalo 64.998. Odpuščenih ali »suspendiranih« je bilo 151.967 ljudi. Med njimi je bilo največ državnih uradnikov, policistov, vojakov, zdravnikov in tudi, denimo, 5822 akademikov ter 4463 sodnikov in tožilcev. Oblasti so v celostnem obračunu z opozicijo zaprle tudi tri tisoč izobraževalnih institucij. Pogrom so doživeli tudi mediji – v zadnjem letu in pol jih je bilo zaprtih kar 189. Ob tem je bilo aretiranih 319 novinarjev. Polovica jih je še vedno za zapahi – nikjer drugje na svetu ni zaprtih toliko novinarjev, kot ravno v Turčiji. Oblasti so več deset tisočim ljudem zasegle potne liste. Za zapahi so se znašli tudi številni aktivisti, kurdski opozicijski politiki in pripadniki domačih ter, predvsem, tujih nevladnih organizacij – uradna Ankara je uspešno razgradila civilno družbo, ta totalitarni proces pa je prvi večji »pospešek« dobil že med protesti v istanbulskem parku Gezi junija 2013.



Skrajni čas za iskrenost



Kljub temu je turški predsednik pred vodstvom Evropske unije v Bolgariji še vedno lahko govoril o demokraciji, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic in, celo, o nadaljevanju procesa turškega približevanja uniji. Na drugi strani so namreč sedeli politiki in birokrati, ki niti približno niso poklicani ali kredibilni, da bi turškim oblastem solili pamet in jim predavali o vzvišenih, na razsvetljenstvu in humanizmu osnovanih evropskih vrednotah, njihovo govorjenje o demokraciji, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic pa je ob umiranju ljudi na evropskih mejah in sodnemu pregonu katalonskih politikov podobno nekonsistentno kot – Erdoganovo.



Ne pozabimo. V trenutku, ko je EU s Turčijo pred dvema letoma sklenila tako imenovani evropsko-turški begunski dogovor, s katerim je Bruselj Ankari za šest milijard evrov (dobesedno) prodal usodo sto tisočih beguncev, je Evropa dokončno izgubila moralno pravico razsojanja o dogajanju v Turčiji. Le nekaj mesecev kasneje, v urah, ko so po ulicah Istanbula in Ankare vozili pučistični tanki, je EU z oportunističnim čakanjem na razplet dokončno prerezala popkovino svojih političnih in geostrateško izjemno pomembnih vezi s Turčijo in to – skupaj z Združenimi državami – kljub jasnim varnostno-obveščevalnim podatkom, da se v Turčiji nekaj pripravlja, pahnila neposredno v rusko naročje. Turčija je začela delovati realpolitično, kar se ni odrazilo le na njeni politiki do, denimo, Sirije in Iraka, pač pa tudi do geostrateško oslabljene Evrope, katere »skupna zunanja politika« je še bolj (ne)duhovita od Erdoganovi prilik o demokraciji.



Treba je povedati naglas. Turška »evropska zgodba« je končana. Končana je tudi evropska »turška zgodba«. Odnos se mora vrniti v točko nič, balastno hlinjenje prijaznosti izhlapeti. Le tako bo – še kdaj – mogoča normalna , za sobivanje tako pomembna komunikacija.