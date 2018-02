Evropski parlament za vodilne kandidate na prihodnjih evropskih volitvah

Poslanci so bili jasni v stališču, da so pripravljeni zavrniti vsakega kandidata za predsednika komisije, ki ni vodilni.

Ka. M., STA

Strasbourg – Evropski parlament je na današnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino glasoval za ohranitev sistema vodilnih kandidatov (spitzenkandidatov) na prihodnjih evropskih volitvah leta 2019.

Postopek vodilnih kandidatov, v katerem vsaka evropska politična stranka pred volitvami v evropski parlament izbere kandidata za položaj predsednika evropske komisije, so prvič uporabili na prejšnjih evropskih volitvah leta 2014. Takrat je bil za predsednika komisije imenovan Jean-Claude Juncker.

Po mnenju parlamenta se je postopek z vodilnimi kandidati leta 2014 izkazal za uspešnega, saj je povezal izbiro predsednika komisije in izid evropskih volitev.

V poročilu, o katerem so odločali danes, so poslanci zapisali, da so pripravljeni zavrniti vsakega kandidata v postopku imenovanja predsednika komisije, ki ni vodilni.

Potrdili so tudi predlagane spremembe okvirnega sporazuma o odnosih med evropskim parlamentom in evropsko komisijo. Po novem bodo lahko evropski komisarji kandidirali na volitvah v evropski parlament oziroma bodo imenovani za vodilne kandidate, ne da bi jim bilo treba odstopiti s komisarskega položaja. Pri tem pa ne bodo smeli uporabljati človeških ali materialnih virov komisije za dejavnosti, povezane z volilno kampanjo.