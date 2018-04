Evropski poziv ZDA, da ne odstopi od iranskega jedrskega sporazuma

Be. B., STA

Poslanci so pozvali ameriški kongres, naj podpre iranski jedrski sporazum, za katerega ameriški predsednik Donald Trump grozi, da ga bo raztrgal.

Kot so zapisali poslanci, je v interesu ZDA in Evrope, da se prepreči širitev jedrskega orožja v nemirni regiji in ohrani čezatlantsko partnerstvo kot zaupanja vredno in verodostojno gonilno silo v svetovni politiki.

Poslanci iz treh evropskih držav, ki so leta 2015 skupaj z Rusijo, Kitajsko in ZDA podpisale zgodovinski sporazum z Iranom, so poudarili, da je bil dogovor velik diplomatski dosežek, ki je ustavil neposredno grožnjo z jedrskim orožjem oboroženega Irana.

»Prelita ni bila niti kaplja krvi«

»Lahko smo uvedli nadzor iranskega jedrskega programa brez primere, razgradili večino objektov za bogatenje jedrskega materiala in drastično zmanjšali nevarnost jedrske oboroževalne tekme,« so zapisali v odprtem pismu, ki ga je objavilo več časnikov. »Niti kaplja krvi ni bila prelita,« so dodali poslanci.

Odstop od sporazuma bi po njihovem mnenju predstavljal še en »vir uničujočega konflikta na Bližnjem vzhodu in drugod«.

Trump je januarja ameriškim kongresnikom in evropskim zaveznicam postavil 120-dnevni rok za popravo sporazuma, sicer se bodo ZDA umaknile iz njega. Trumpa skrbi zlasti, da deli sporazuma od leta 2026 ne bodo več veljali ter da ne obravnava iranskega raketnega programa, regionalnih dejavnosti Irana in kršitev človekovih pravic v tej državi.