Finski eksperiment z UTD na pol poti

V eksperimentu, ki se je začel lani, sodeluje 2000 brezposelnih, starih od 25 in 58 let. Na mesec dobijo 560 evrov, za dveletni eksperiment pa je Finska namenila 20 milijonov evrov. Za nadaljevanje bi potrebovali dvakrat toliko.



Olli Kangas, direktor za odnose z občani v finskem uradu za socialne zadeve (Kela), je razočaran. Odgovorni še niso podprli predloga raziskovalne skupine, da bi eksperiment po letu 2018 razširili še na druge ciljne skupine brezposelnih. »Če odločitve ne bodo kmalu sprejeli, bo prepozno za nadaljevanje dela v letu 2019,« nam je povedal Kangas.



Preizkus zaupanja



UTD naj bi nadomestil dosedanje finančne ugodnosti oziroma podporo za brezposelnost, ki je enaka zagotovljeni minimalni socialni podpori. Finci so ugotovili, da je sistem socialnega skrbstva poln pasti - brezposelni s socialno podporo težko preživijo, z dodatnim zaslužkom pa do te niso več upravičeni. Cilj pilotne študije je zmanjšati revščino, družbeno izključenost in papirno birokracijo ter povišati stopnjo zaposlovanja.