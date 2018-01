Z. R.

Nemški in francoski poslanci­ so v Berlinu zaznamovali 55. obletnico podpisa elizejske pogodbe, ki je postavila temelje­ za prijateljstvo in sodelovanje­ med državama. Pozvali so k tesnejšemu sodelovanju,­ nemški poslanci pa so sprejeli tudi resolucijo za novo elizejsko pogodbo.



»Francija in Nemčija nista več le par. Mi smo družina,« je v bundestagu poudaril predsednik spodnjega doma francoskega parlamenta François de Rugy. Posebej je izpostavil vlogo obeh držav kot »dvojnega motorja EU«. »Čeprav je Evropa več kot le francosko-nemško sodelovanje, je krepitev sodelovanja med našima državama pogoj za močnejšo Evropo,« je dejal. Po besedah predsednika bundestaga Wolfganga Schäubleja je pogodba iz leta 1963 spremenila odnose med državama na bolje, vendar je za odziv na spremembe v svetu potrebna nova spodbuda. »Čutim, da se od nas veliko pričakuje, tudi od naših sosed,« je dejal Schäuble. Nemški poslanci so tudi z veliko večino sprejeli resolucijo za novo elizejsko pogodbo. O enaki resoluciji je popoldne glasoval tudi parlament v Parizu, kjer se je udeležila zasedanja tudi delegacija bundestaga s Schäublejem na čelu.



Začetek nemško-francoskega prijateljstva



Elizejsko pogodbo sta leta 1963 podpisala nemški kancler Konrad Adenauer in francoski predsednik Charles de Gaulle. Osemnajst let po koncu druge vojne je pogodba postavila temelje za spravo med državama in bila začetek nemško-francoskega prijateljstva. Brez nemško-francoske sprave tudi ne bi bilo Evropske unije, kakršno poznamo danes. A po 55 letih odnosi med državama po oceni Berlina in Pariza potrebujejo novo spodbudo. Francoski predsednik Emmanuel Macron si je prizadeval za podpis nove pogodbe že ob 55. obletnici sklenitve prvotne, a ker Nemčija še nima nove vlade, to ni mogoče. Macron si od tesnejšega partnerstva obeta predvsem podporo Berlina pri svojih reformnih načrtih za EU. Reforma Unije je tudi prioriteta nove velike nemške koalicije med CDU/CSU in SDP. Slednji so naklonjeni Macronovim načrtom za Evropo, v krščanski uniji Angele Merkel pa niso navdušeni nad Macronovimi pozivi k oblikovanju skupnega proračuna evrskega območja in vzpostavitvi evropskega finančnega ministra.